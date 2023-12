El enorme susto de una multinacional berciana: a punto de perder 2,6 millones de euros por una estafa

Enorme susto el que se han llevado en una empresa multinacional de Ponferrada, dedicada a la fabricación de componentes para compañías energéticas, que a punto ha estado de perder más de 2,6 millones de euros por culpa de una estafa que derivó el dinero que debía cobrar a una cuenta bancaria abierta en Hong Kong.

Finalmente, la Policía Nacional, en colaboración con la Interpol, ha logrado recuperar el dinero e identificar a los titulares y al administrador de la cuenta bancaria que había recibido la cuantía económica.

Los hechos se remontan al pasado 20 de octubre, cuando el responsable de la empresa de Ponferrada se personó en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de este municipio para denunciar los hechos.

El modus operandi de los estafadores fue el de acceder a los sistemas informáticos de la empresa víctima de los hechos, logrando entrar a la plataforma de facturación de la misma, tomando el control sin autorización y logrando cambiar el número de cuenta de las facturas y, así, la cuenta de destino donde la empresa berciana debía recibir el dinero.

En este caso, tenía que cobrar de una empresa multinacional estadounidense del sector energético la cuantía de 2.609.760 euros, que fueron abonados en el número de cuenta modificado por los estafadores.

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de Ponferrada comenzó diferentes gestiones y se puso en contacto con la Interpol, al objeto de coordinar en el extranjero las actuaciones y logrando bloquear la cuenta de destino en Hong Kong, recuperando así todo el dinero estafado.

Además, durante la investigación han identificado al administrador de la cuenta receptora y a sus titulares. Ésta fue abierta en The Bank Of East Asia de Hong Kong el pasado 31 de mayo de este año y a nombre de una sociedad, que tendría apariencia ficticia y creada ex profeso este tipo de estafas.

De esta manera, la colaboración con la policía de Hong Kong, que ha mostrado una máxima colaboración en la investigación, permite que las actuaciones se mantengan abiertas para tratar de encontrar a las personas físicas que estarían detrás del mencionado fraude.

De los hechos se da cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada a quien se ha solicitado Comisión Rogatoria para continuar con la investigación y poder acceder a informes técnicos y continuar con las investigaciones conjuntas con las autoridades chinas que permitan la localización de los autores de la estafa.

