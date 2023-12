Leticia Sabater va a revolucionar con su nuevo villancico este pueblo de 100 habitantes de Castilla y León

Si King África es ya el rey del verano gracias a sus temas pegadizos durante el tiempo estival, hay que reconocer que Leticia Sabater se ha convertido en la reina de la navidad. La cantante barcelonesa ha encontrado un nicho de mercado durante estas fiestas y ya es tradición disfrutar (o algo parecido) con su famoso villancico. Si hace unos años pudimos gozarla con su 'polvorrón', ahora llega con 'Esta navidad me comeré un pibón', que lleva ya casi 1,5 millones de producciones en apenas unos días. Un tema con aires electropop kitsch, pero no apto para menores, un estilo donde ella se mueve muy bien.

Pues bien, mañana martes 5 de diciembre, va a actuar en un pueblo de Castilla y León. En un pueblo pequeño, de apenas 105 habitantes según el dato del INE de 2022, pero que va a vibrar como nunca con su actuación en las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción. Concretamente en Zuares del Páramo, que se encuentra a 40 kilómetros de León capital. Un pueblo que pertenece a la comarca natural del Páramo Leonés, cerca de Santa María del Páramo.

Cartel del concierto de Leticia Sabater

El ”gran concierto”, así lo define el Ayuntamiento leonés tendrá lugar en el frontón municipal con entrada gratuita a partir de las 22.00 horas. El frío no será un problema porque al calor que siempre poner Leticia en el escenario se añade una carpa climatizada. Tampoco faltará su tradicional baile sensual vestida de Mamá Noel. Una canción de una mujer herida por amor que lo está pegando muy fuerte en este tiempo prenavideño con letras profundas "Esta navidad me comeré a un pibón y no lloraré por ti amor".

Lo que está claro es que nadie se va a quedar indiferente ante una de las actuaciones del año en este pueblo.

