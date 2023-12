El divertido gag de Joaquín que relaciona a la web de la RENFE con Leticia Sabater: su debut como monologuista

Más allá de driblar por la banda de los campos de fútbol, otros de los puntos fuertes de Joaquín Sánchez es su arte para contar chistes. Sin embargo, en el programa de El Novato que Antena 3 emitió en la noche de este jueves, 30 de noviembre, demostró que hacer un monólogo es bien diferente y requiere de una preparación.

Así lo reconoció a su familia. "El programa de hoy con Leo Harlem ha sido un reto importante porque la gente se piensa que yo cuento chistes y que puedo hacer un monólogo. Pero no tiene nada que ver", les dijo. Precisamente, fue el popular humorista quien le ayudó a curtirse en su bautismo como mologuista.

Antes, el compañero de Santiago Segura en su última saga de películas explicó a Joaquín que el chiste lo tenía "dominado", pero que para hacer un monólogo hay que "buscar un hilo conductor". "La clave es que la gente cuando lo vea se parta el pecho. Es importante que te vean natural", comentó Leo Harlem.

[Pablo Motos le reconoce a Arturo Pérez-Reverte la interesante oferta profesional que ha tenido que rechazar]

El cómico leonés, además, explicó el motivo por el que hoy día se dedica al humor. "Porque alquilé un piso", dijo revelando después que, allá por el año 2000, trabajaba como camarero y que decidió cogerse un pisito para descansar en las horas libres porque su casa estaba lejos. "Pero resulta que cerca de ese piso, había un sitio que hacía actuaciones en directo. Iban a actuar allí Pablo Carbonell, Pepín Tren, Amaral cuando empezaba...".

Fue entonces cuando empezó a tener amistad con el dueño del local, Mariano Salamandra, porque "el bar se llamaba La Salamandra". Cuando echaba el cierre, los dos se quedaban a tomarse la última, pero un día, Mariano le propuso hacer un espectáculo porque "se reía mucho conmigo".

Leo le siguió el rollo respondiéndole que le hiciera un cartel, sin pensar que lo acabaría haciendo finalmente. "Oye, bajó a los dos días y dice 'mira que cartel he hecho 'Leo Harlem: humor", contó a Joaquín. La intrahistoria, por cierto, de su nombre artístico pues su nombre de pila es Leonardo González Feliz. "Debuté sin anestesia. Fui sin guion y lo petamos".

Tras compartir varias anécdotas sobre la comedia con Lorena Castell, David Fernández y Edu Soto, Joaquín puso en práctica lo aprendido subiéndose al escenario para 'escupir' el monólogo que había escrito y que giraba en torno a que todo el mundo ha sido novato alguna vez en la vida.

Uno de los gags que más hizo reír al público fue la que relacionó la web de la RENFE con Leticia Sabater. "Hoy os hablo como novato. Porque en la vida hemos sido novatos. La primera vez que vamos al colegio; cuando hemos cogido nuestra primera vez un coche; cuando hemos sacado un billete en la web de la Renfe. Sí, ¿quién ha diseñado la web de la Renfe, por favor? ¿Leticia Sabater?"

"Es que yo saqué un billete para Cádiz que me costó 9 euros y terminé en Matalascañas y me costó 80. Mi madre, la pobre, me dice: 'Es que nunca vienes a verme'. Pobrecita, mi madre. Un besito, mamá. Desde Matalascañas", recitó.

Sigue los temas que te interesan