Miles de personas en Ponferrada claman contra la creación "descontrolada" de parques eólicos y fotovoltaicos

Varios miles de personas salieron este domingo a las calles de Ponferrada para oponerse a la proliferación “descontrolada” de proyectos fotovoltaicos y solares en la comarca de El Bierzo, algunos de ellos entre viñedos y parcelas agrícolas y de frutales, lo que generaría un “alto impacto” sobre la economía, el paisaje y el turismo de la zona.

Bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’, la movilización estuvo impulsada por la Fundación Prada a Tope, con el empresario José Luis Prada a la cabeza, que abogó hoy por “soluciones en beneficio de los habitantes de El Bierzo y en aras del autoconsumo”. “No podemos llenar nuestro Bierzo de placas solares para que lo que produzcan se vaya a 500 kilómetros, porque vamos a quedar como un macropolígono y vamos a destrozar el paisaje, la identidad y lo poco bueno que aún nos queda”, afirmó Prada, al tiempo que consideró que “la mejor inversión de futuro para la región” pasa por “cuidar el paisaje”, algo que “es bueno para los habitantes de la zona y para la atracción de turismo”.

Convencido de que “o la sociedad de El Bierzo se mueve o la van a tomar por el pito de un sereno”, el empresario denunció la situación de “abandono” de la comarca “tanto por parte de la Administración central, como de la autonómica o la de León”. Precisamente por ello celebró la adhesión de unas 60 entidades y once ayuntamientos a la manifestación, “independientemente del signo político”. “Nunca antes hubo una unión tan grande”, enfatizó José Luis Prada, quien lamentó que el Ayuntamiento de Ponferrada, “el epicentro” de El Bierzo, “no esté adscrito”.

Manifestación contra la proliferación de macroparques eólicos y solares en el Bierzo César Sánchez Ical

Sobre los pasos a seguir tras la jornada de hoy, a la que se refirió como “el día grande”, Prada trasladó que “si la cosa funciona se dará una imagen de unión”, ya que “El Bierzo necesita inexcusablemente salir de la cama para que se vea en Valladolid y en Madrid”, ya que “de lo contrario nos quedaremos en la puta mierda”.

Prada aprovechó la ocasión para calificar de “buena y un primer paso” la aprobación en las Cortes de Castilla y León de una Proposición No de Ley con la que la Junta instará al Gobierno a incluir viñedos y cultivos permanentes entre los espacios no autorizables para la ubicación de instalaciones de generación eléctrica no renovables. “Eso quiere decir que han visto al lobo detrás de todo esto. Nosotros no somos el lobo, pero somos los que impartimos la fuerza para que cambien de parecer y nos tengan en cuenta más adelante”, concluyó el empresario berciano.

Sigue los temas que te interesan