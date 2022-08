Morán pide “paciencia y prudencia” a los trabajadores del CTR de León ante las amenazas de huelga de basuras

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, pidió hoy "un poquito de paciencia y de prudencia" a los trabajadores de la UTE Legio VII, que gestiona el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la provincia, ante las amenazas de huelga en el servicio de recogida de basuras de cara al mes de septiembre. "Nos tienen que dar un poco más de tiempo para cumplir nuestros compromisos", reclamó el presidente provincial, que defendió el "trabajo ímprobo" llevado a cabo por el presidente del Consorcio Provincial de Residuos de León (Gersul), Santiago Dorado, para poner al día las cuentas del organismo, según informa Ical.

En la misma línea, Morán elogió la "seriedad, honestidad y responsabilidad" de Dorado al frente de Gersul y consideró que las críticas contra su gestión "no son de justicia". El presidente provincial reconoció que, debido a las deudas que arrastraba el Consorcio, "no se han hecho las inversiones que se deberían haber hecho" pero criticó las "prisas" con las que ahora se exigen las mejoras salariales y laborales.

En ese sentido, recordó a los trabajadores y a los representantes sindicales que su vínculo laboral es con la concesionaria con la que tienen que firmar un convenio y apeló a la "responsabilidad" de la UTE para acelerar al máximo esta gestión. "No sé si les puede sonar a tirón de orejas", apuntó Morán, que recordó que la plantilla se mantiene sin convenio desde el año 2013.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, los trabajadores plantearon una huelga indefinida en la recogida de basuras en León de cara a la Semana Santa. La principal demanda de los empleados pasó entonces por la revisión del coste del servicio que la empresa reclama que sea actualizada para aplicar la subida salarial que solicita la plantilla, formada por unos 170 empleados.

Al respecto, Morán insistió hoy en que esa revisión ya se está estudiando de la mano de los funcionarios de Diputación y de una empresa encargada de una auditoría externa. Aunque las reuniones mantenidas en abril consiguieron desactivar la protesta, los representantes de los trabajadores anunciaron ayer que en el mes de septiembre reactivaran el conflicto.

Parques de Bomberos

Por otro lado, Morán señaló que la Diputación exigió a las empresas constructoras de los parques de bomberos de Cistierna y Celada de la Vega que continúen con los trabajos para finalizarlos "en el menor tiempo posible". Según explicó el presidente provincial, la institución da un plazo de cinco días a las compañías para retomar las tareas, tras el parón ocasionado por el alza del precio de los materiales.

Al respecto, Morán recordó que las empresas se exponen a penalizaciones en caso de incumplir los contratos y mantuvo la puerta abierta a la posibilidad de revisar los precios estipulados. En cualquier caso, se mostró abierto a "valorar alternativas" para conseguir el objetivo de finalizar las obras "a lo largo de este año".

Con las obras ya finalizadas en las instalaciones de Villablino y el avance de los trabajos en Valencia de Don Juan, Morán confía en que el servicio provincial de prevención y extinción de incendios (Sepeis) sea una realidad cuanto antes, de la mano de los 40 nuevos efectivos que se incorporarán al servicio.

Accesos a Burbia y Peñalba

Durante la presentación de una carrera popular en el municipio berciano de Camponaraya, donde es alcalde, Morán recordó que la institución provincial trabaja actualmente en la mejora de varias de las carreteras que atraviesan el territorio de la comarca. En concreto, recordó que las obras de mejora en los accesos a Peñalba de Santiago deberán volver a licitarse tras la renuncia de las empresas adjudicatarias a los contratos.

Del mismo modo, señaló que las obras de mejora de los accesos a Burbia se encuentran ya en proceso de licitación tras la finalización del estudio de impacto ambiental. Morán insistió en el "compromiso" del equipo de Gobierno de la Diputación con la solución a los problemas de acceso que sufren varias localidades del municipio pero recalcó que "las reclamaciones públicas no van a mejorar los tiempos de la gestión administrativa". "No se puede hacer en dos años lo que no se ha hecho en 24", concluyó.

