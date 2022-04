La Concejalía de Medio Rural de Ponferrada responde a las acusaciones por las obras en las Dehesas

Noticias relacionadas El alcalde de Ponferrada investigará las obras en Dehesas ante posibles “irregularidades”

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada aseguró hoy la “correcta ejecución” de la obra de asfaltado de un vial de la pedanía de Dehesas y matizó que la ejecución responde a acuerdos entre particulares en los que “no entró la licitación pública ni el presupuesto público”, tal y como afirmaron que sabe el alcalde, Olegario Ramón, según ha informado la agencia Ical.

Así lo apuntaron después de que el regidor ponferradino anunciara hoy que mañana mantendrá una reunión con el concejal de Medio Rural, para recibir “una explicación verosímil” respecto a la actuación realizada en Dehesas. En este sentido, desde la Concejalía aseguraron que si hubiera sido convocado hoy mismo “se habría aclarado perfectamente la cuestión y no hubiera dado lugar a ningún tipo de extrañas controversias sin sentido”. No obstante, aseguraron que mañana acudirán a la cita y dejaron claro que no tolerarán “comportamientos ni actitudes inadecuadas”.

