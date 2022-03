UPL amenaza a PP y PSOE con “una primavera complicada” si no se cumplen las promesas para la provincia

Elena F. Gordón / ICAL

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, advirtió hoy tanto al PP como al PSOE que “si siguen sin dar pasos, sin cumplir lo que prometen, se van a encontrar una primavera muy complicada. Los leoneses van a salir a la calle y vamos a avivar esa protesta. Creemos que es el momento y la oportunidad y si se deja pasar nuevamente, no tendremos futuro en León”.

El líder leonesista y procurador autonómico aludió a distintos proyectos pendientes, como el de la plataforma logística de Torneros, para la provincia y pidió que se haga un aprovechamiento adecuado de los fondos europeos.

“Puede llegar dinero de Europa a través de los fondos de resiliencia y no están haciendo nada ni el PP ni el PSOE. Ni siquiera el análisis correcto de lo que pasó el 13 de febrero y lo que los ciudadanos dijeron en las urnas, que se iban a desangrar. Mientras siguen discutiendo, la única plataforma que ya tiene presupuesto (40 millones), es la de Medina del Campo y el alcalde de Valladolid le gana la partida al PSOE leonés”, reprochó.

Sobre el mismo asuntó comentó que el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, “mintió porque no dijo que la cuestión estaba en la Confederación Hidrográfica del Duero y responsabilizaba a la Junta y se ha demostrado que el PSOE mintió, como lo ha hecho Suárez-Quiñones al torpedear un proyecto que en público apoya y fuera de los micrófonos reconoce que no cree en él”. Santos también reclamó la convocatoria de la Mesa por León, que la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, dijo que se reuniría el pasado mes de enero.

Respecto al pacto de gobierno que UPL y PSOE mantienen en la Diputación de León, comentó que ve una “desfachatez” que los socialistas digan que se cumple cuando no ha ocurrido así en lo que afecta a Feve, la Ciudad del Mayor, la línea férrea León-Astorga-Ponferrada, la A-76, el Parador de San Marcos o el Teatro Emperador, además de Torneros.

“Hay 24 puntos que los leoneses quieren que se cumplan y el PSOE no está calibrando correctamente las posibilidades de volver a gobernar la Diputación. No vamos a volver a negociar con las mismas personas que han firmado un pacto y no lo cumplen. No se están jugando esta legislatura sino mu cho más”, advirtió Santos.

