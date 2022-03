Rosa López “recarga pilas” con una visita a León y se queda impresionada con este monumento

La cantante Rosa López ha querido disfrutar de unos días de desconexión y que mejor forma de hacerlo que visitando León. La que fuera representante de España en Eurovisión no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir con sus miles de seguidores en las redes sociales lo bien que se lo había pasado en tierras leonesas.

“Hola familia. Esta semana he estado a tope, pero como ya lo vi venir, el finde pasado hice una escapadita para recargar pilas. Estuve en León, y de verdad que pasear por sus calles me hicieron viajar a otra época, tiene unos rincones preciosos para perderse”, ha comentado en una publicación donde se la puede ver en una foto junto a la Pulchra leonina, es decir, junto a la Catedral de León, a la que denomina de “preciosa”.

Ante esto, a Rosa de España, no le queda otra que decir que “segurísimo que volveré”. No es para menos. La publicación ha recibido más de 2.000 me gustas y cientos de comentarios donde le animan a volver y visitar otras zonas de Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan