Luis Mariano Santos: “Vamos a ser una formación clave a la hora de decidir las políticas”

“Vamos a ser una formación política clave a la hora de decidir las políticas y avanzar en nuestras políticas que es el cambio de marco territorial”, vaticinó hoy el cabeza de lista de la Unión del Pueblo Leonés a las próximas elecciones autonómicas, Luis Mariano Santos, según informa la agencia Ical.

En consonancia con las encuestas que apuntan una mejora notable de los resultados para la formación que lidera, se mostró optimista. “Parece que estamos ya por encima del tercer procurador y vamos a aspirar a todo lo que podamos”, afirmó hoy durante una visita a Santa María del Páramo (León) acompañado de la número 2 de la candidatura y alcaldesa del municipio, Alicia Gallego.

Ambos pusieron en valor la gestión del equipo de gobierno y destacaron el impulso a un polígono industrial abandonado y que ahora requiere una ampliación, un centro de día, una guardería municipal, bonificaciones económicas al comercio, ayudas escolares, o la rebaja de los impuestos.

Santos aludió a la situación de la sanidad en la Comunidad y llamó la atención sobre “quienes han estado gobernando, sobre todo durante los últimos dos años y medio, que no han aplicado políticas para que los consultorios permanezcan abiertos y ahora les escuchamos decir que lo van a blindar por ley.

“Es evidente que no lo cumplieron en su momento y no lo van a cumplir después, porque no son capaces de definir los problemas, y el problema fundamental es ése, el de los profesionales de la sanidad”, dijo y añadió que se sabe que hay que mejorar sus condiciones laborales y eliminar la precariedad que tienen en la contratación para que no se nos vayan, que es lo que está sucediendo. Los profesionales formados en las facultades de Medicina de esta comunidad se van fuera porque hay mejores condiciones, “por lo tanto esa es la primera piedra que hay que poner”, defendió.

