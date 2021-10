El PSOE de León destaca el “esfuerzo inversor” del Gobierno con 381 millones para la provincia

El secretario provincial de los socialistas leoneses y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, ha destacado este miércoles el esfuerzo que ha llevado a cabo el Gobierno de España en la realización de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se acaban de presentar. En concreto, Cendón ha querido agradecer las importantes inversiones que se llevarán a cabo en León, que en 2022 recibirá más de 381 millones de euros, “lo que servirá para continuar con el desarrollo de nuestra provincia, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel social”.

Javier Alfonso Cendón ha destacado que, además de las inversiones ordinarias, que suman 176 millones de euros, los PGE también reflejan las partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con un total de 189,6 millones de euros, repartidos en 182,3 millones para el INCIBE y 7,3 millones de euros para la CIUDEN, que también reciben en el presupuesto general 6,7 y 3,7 millones de euros respectivamente.

Además, fuera de las partidas asignadas a los ministerios, aparecen 9,1 millones para la bonificación del peaje de la autopista AP-66 que une León con Asturias, un 50% más que en el presente ejercicio, y 7 millones de euros para el ramal ferroviario de Villadangos, que serán transferidos a la administración autonómica en dos partidas de 2 y 5 millones de euros.

De entre las aportaciones ministeriales, resaltan los 69 millones para el Corredor Atlántico, los 14,3 a la línea del AVE desde Palencia a León, los 11,6 millones destinados a FEVE o los casi 6 millones para la renovación del ferrocarril desde Galicia a León a través de El Bierzo. A ello se suma la inversión de 7,2 millones prevista por Renfe en la provincia.

Más de 21 millones de euros van dirigidos a la modernización de regadíos en la provincia de León, asignados a través de la empresa pública SEIASA y destinados, principalmente, al Páramo Bajo, Canal del Páramo y Canal de Villadangos. En este apartado es importante destacar que también están incluidos en los PGE de 2022 las partidas comprometidas de la transformación de Payuelos, que habitualmente se realizan a través de encomiendas a la empresa TRAGSA y que figuran en el presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura que no está territorializado, y que supone una cuantía muy elevada, de la que se informará en cuanto se conozca el detalle.

En cuanto a las carreteras, el proyecto de Presupuestos para 2022 aporta más de 23 millones de euros para conservación de vías provinciales y mantiene partidas para que los proyectos de la A-76, la A-60 y los pasos inferiores de Ronda Este de León sigan avanzando.

A todo ello, habría que sumar las dotaciones de la Transición Justa para la recuperación de espacios degradados, que no están territorializadas y que prevén inversiones de 70 millones de euros en tres anualidades para la provincia de León, con restauraciones en la Gran Corta de Fabero o en Brañuelas.

Además, la subida prevista para los sueldos de los empleados públicos, que en León afecta a casi 30.000 personas (29.600), de las que 7.600 pertenecen a la administración del Estado, 15.500 a trabajadores de la Junta de Castilla y León, 6.400 a las instituciones locales y 1.100 a empleados de la Universidad. Por lo que se refiere al aumento de la cuantía de las pensiones en un 4,8% , ha recordado que hay 140.500 pensionistas en la provincia. “Estas cifras hacen que León se vea muy beneficiada con estos incrementos, que terminan repercutiendo en el desarrollo y la esabilidad de la economía a nivel global”. También está el bono cultural, del que en León podrán beneficiarse 3.547 jóvenes de 18 años.

Por otro lado, el secretario provincial del PSOE en León ha querido recordar que las inversiones no se quedan ahí ya que, aunque no aparecen en estos presupuestos, León también contará con partidas destinadas al Polígono Industrial y Logístico de Torneros y a inversiones vinculadas con Paradores “que ya existen y cuya cuantía concreta conoceremos cuando se presenten los presupuestos propios de SEPES y Paradores, empresas participadas que tienen sus propias cuentas, razón por la que no aparecen reflejadas en el documento que acaba de presentar el Gobierno”.

Datos globales

Por lo que se refiere a los datos generales de los PGE, Cendón ha alabado el gran impulso que reciben las partidas encaminadas a conseguir la recuperación económica, especialmente las inversiones, que contarán con mas de 40.000 millones de euros, “con un impulso de los fondos procedentes de la Unión Europea que hacen de esta partida un esfuerzo sin precedentes”, ha apuntado el secretario provincial.

Asimismo, Cendón ha querido destacar los más de 240.000 millones de euros, que alcanzan los 250.000 sumando los recursos procedentes de los Fondos Europeos, que se destinarán al gasto social, que suponen cerca del 60% del presupuesto total. “Nunca antes un Gobierno había dedicado una partida tan elevada a recuperar el bienestar de los ciudadanos, que hemos vivido y continuamos viviendo momentos muy complicados tras la pandemia del COVID-19, entre otras cuestiones que hacen necesario un gran esfuerzo que el PSOE ha plasmado en estas cuentas históricas”.

En este sentido, desde el PSOE leonés también se ha querido hacer referencia a que los PGE recogen un total de 12.550 millones que irán destinados a la juventud, una cifra que se duplica con respecto a 2021. “El apoyo a los jóvenes se ha convertido para el Gobierno de España en uno de los grandes caballos de batalla, fomentando la consecución de un futuro estable, tanto para ellos como para el tejido económico del país”.

Los recursos para la sanidad crecen en un 11%, la sanidad experimenta un aumento del 23,3% y la educación ve incrementada su partida en un 2,6%, “lo que deja ver claramente la apuesta del PSOE por el apoyo a las personas que más lo necesitan, al fomento de una atención sanitaria de calidad para todos los ciudadanos y también en una apuesta de futuro en relación con la formación”.

Desde el PSOE de León apelan a la responsabilidad del Partido Popular y Ciudadanos para que apoyen estas cuentas, “que son buenas para España y, en especial, para la provincia de León”, ha explicado Cendón. “Les pedimos que antepongan, aunque sea por una vez, el interés general de los leoneses y leonesas a los de sus propios partidos, y dejen de bloquear y decir siempre no a las propuestas que, como estos Presupuestos Generales del Estado, solo buscan la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos”.

