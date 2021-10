Alegría y billetes por el sorteo de la ONCE en La Robla

El sorteo de la ONCE del pasado sábado, 2 de octubre, repartió un total de 100.000 euros en la localidad leonesa de La Robla, a través de cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno de ellos. El agente vendedor Antonio López Fernández, que tiene su punto de venta en la localidad, fue quien repartió la suerte entre sus clientes habituales, según informa la agencia ICAL.

Los productos de juego de la ONCE se comercializan por los 22.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, gracias al Terminal Punto de Venta, el cliente puede elegir el número que más le guste. Asimismo, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE.

