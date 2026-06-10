Medina de Pomar licita las obras de reforma y rehabilitación de la plaza de toros y la nave cultural

Demolición del graderío de la plaza de toros del municipio burgalés de Medina de Pomar

Medina de Pomar ha licitado las obras de reforma y rehabilitación de la plaza de toros y la nave cultural del municipio.

Concluida la fase de redacción de ambos proyectos, el Ayuntamiento ha licitado ahora las obras que dotarán a la ciudad de dos nuevos espacios con los que reforzar la centralidad de la ciudad en Las Merindades a través de la actividad cultural.

Este proyecto permitirá, con una inversión de 1,2 millones de euros, recuperar la funcionalidad de una de las infraestructuras más emblemáticas del municipio, adaptándola a las necesidades actuales y garantizando su conservación para las próximas décadas.

La actuación tiene como objetivo principal devolver al recinto su capacidad de uso público, mejorando al mismo tiempo las condiciones de accesibilidad, evacuación y seguridad, así como su adecuación a los diferentes usos previstos, tanto taurinos como culturales, festivos, sociales y musicales.

En 2024 el equipo de gobierno se embarcó en este proyecto de reforma y rehabilitación del coso taurino de Medina de Pomar levantado en 1908 con el objetivo de que pueda volver a albergar espectáculos taurinos, entre otros, en las próximas fiestas de San Isidro de 2027.

Hace un año se llevaron a cabo los trabajos de demolición del graderío necesarios para llevar a cabo las mediciones para la redacción del proyecto constructivo que ha firmado el arquitecto Diego Garteiz, que cuenta con una amplia experiencia en proyectos de reformas y obra nueva de plazas de toros en España.

Ha llevado a cabo la reforma de la plaza de toros de Vista Alegre en Bilbao, Vitoria, Logroño, Illescas, etc.

La intervención contempla además la incorporación de nuevos servicios e instalaciones auxiliares, entre ellos aseos, zonas de bar y espacios de apoyo para la gestión de eventos, al tiempo que mejorará las condiciones de mantenimiento y conservación del conjunto.

Todo ello se llevará a cabo preservando la memoria histórica y funcional que ha definido tradicionalmente este equipamiento y regularizando el perímetro del recinto para dar respuesta a las exigencias normativas y funcionales del nuevo programa de usos.

Desde el punto de vista patrimonial, el proyecto mantendrá los elementos esenciales que configuran la identidad de la plaza, conservando el ruedo, la barrera, el callejón y los muros perimetrales de mampostería que delimitan el recinto.

Sobre esta base se ejecutará la reconstrucción del graderío mediante una nueva estructura de pórticos de hormigón y elementos prefabricados, garantizando la estabilidad y durabilidad de la instalación. La nueva organización funcional permitirá recuperar plenamente el uso público de la plaza.

El graderío se distribuirá en seis tendidos —dos de sol, dos de sombra y dos de sol y sombra—, cada uno de ellos con ocho filas de localidades, incluyendo barrera, contrabarrera y seis filas adicionales para espectadores.

El proyecto de reforma de la anve cultural de Medina de Pomar

El acceso del público se realizará a través de seis vomitorios conectados con otras tantas puertas de entrada desde el exterior, facilitando una circulación más fluida y segura.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de espacios auxiliares integrados entre los muros existentes y una clara diferenciación entre las áreas destinadas al público, los profesionales y los usos taurinos.

El ruedo podrá albergar también eventos culturales y festivos, ampliando así las posibilidades de utilización del recinto durante todo el año como el festival Medina de Circo, el torneo de vóley playa o conciertos.

Para la celebración ocasional de festejos taurinos se habilitarán además corrales desmontables situados en el exterior.

Una vez finalizadas las obras, cuyo plazo de ejecución es de 8 meses, la plaza contará con un aforo total de 1.936 espectadores.

Estos estarán distribuidos íntegramente en los seis tendidos proyectados, consolidando al coso taurino como un espacio polivalente preparado para acoger una amplia variedad de actividades de carácter social, cultural y festivo.

Una actuación de danza

Nave cultural

El Ayuntamiento de Medina de Pomar también ha licitado esta semana las obras de reforma y rehabilitación de la antigua nave de servicios municipales como Centro de Artes Escénicas de Medina de Pomar.

La inversión para esta obra se eleva a los 4,5 millones de euros y su plazo de ejecución será de 18 meses.

La redacción del proyecto fue adjudicada al despacho de arquitectura M. Bosch, un estudio con amplia experiencia en este tipo de edificaciones, cuenta con técnicos en arquitectura, acústica, iluminación, escenotecnia y eficiencia energética.

Desde este estudio se han dirigido proyectos como la rehabilitación del Teatro Kursaal de Manresa como centro de artes escénicas o la rehabilitación del Teatro Municipal de Girona.

La adjudicación de la obra permitirá la materialización de este ambicioso proyecto, con el que se dotará a la ciudad de un espacio cultural moderno y de referencia en la zona. El futuro Centro de Artes Escénicas, conocido como La Nave, se convertirá en un referente cultural para Medina de Pomar y la comarca.

Contará con un espacio escénico y una sala polivalente acompañada de un amplio espacio exterior abierto a actividades al aire libre y también a servicios vinculados a la necesidad de este tipo de instalaciones.

El concejal de planificación urbanística y casco histórico, José Juan Martínez Larriba, subraya que "si estos edificios no hacen ciudad serían un fracaso y quedarían relegados a ser instalaciones que se abren ocasionalmente".

Por ello, tanto el Centro de Artes Escénicas como la plaza de toros comparten el objetivo de hacer ciudad y abrirse también a la explotación comercial con el fin de generar ingresos que minimicen los gastos de gestión y mantenimiento de los mismos.