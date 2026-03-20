Medina de Pomar despliega una amplia programación de su Semana Santa, que busca el reconocimiento regional

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha dado a conocer su programa cultural para los meses de marzo, abril y mayo, una propuesta que busca dinamizar la ciudad a través de más de un centenar de actividades.

Este año, el foco principal se divide entre el impulso a la Semana Santa, que aspira a obtener el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional, y una Primavera Cultural cargada de arte, deporte y artes escénicas para todos los públicos.

Los actos de Semana Santa comenzarán este mismo sábado, 21 de marzo, con el pasacalles y concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos, que regresa a la ciudad tras el éxito del año pasado.

Otra de las citas clave será la segunda edición del Día del Cofrade, una jornada de convivencia que incluirá una misa, comida de hermandad y el concierto Pasión a cargo de Hakuna Group Music Burgos.

Según explicó la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, estas iniciativas son fruto del trabajo conjunto con la Asociación de Cofradías para poner en valor las señas de identidad de la localidad y lograr el distintivo regional.

En paralelo, la Primavera Cultural tomará el relevo con una oferta expositiva de gran calado. El Museo Histórico de Las Merindades acogerá, del 27 de marzo al 19 de mayo, la muestra ‘La Robleda de los sueños’, un proyecto que une naturaleza y solidaridad.

Esta exposición se complementará con una visita guiada el 4 de abril y una exhibición de pintura japonesa Sumi-e el día 5. La diversidad artística se completará con otras muestras como ‘Carbón y memoria’, ‘Affectus’ o ‘Mujeres con luz propia’.

El teatro también tendrá un peso específico gracias a los programas Circuitos Escénicos de Castilla y León y Dinamiz-ARTj.

Durante los próximos meses, las tablas medinesas recibirán obras para toda la familia como ‘La Fábrica de las Maravillas’, comedias para adultos como ‘Los Rústicos’ y el esperado espectáculo de Beatriz Rico, ‘Pepa, no me des tormento’, programado para el 9 de mayo.

Para los más activos, el programa incluye desde la tradicional Bicicletón y campeonatos de bolos tres tablones, hasta rutas de senderismo y una novedosa quedada de skate pensada para los jóvenes.