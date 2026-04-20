Medina de Pomar, “sitio estratégico” para ver el esperado eclipse solar: varios meses de actividades

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, España se convertirá en el epicentro de uno de los eventos astronómicos más extraordinarios del siglo con la llegada de un eclipse total de Sol que atravesará la Península de oeste a este, un fenómeno que no se presenciaba con tales características en tierras ibéricas desde el lejano año 1905.

Ante la magnitud de esta cita histórica, el Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos) ha emitido un llamamiento oficial a la población y a los visitantes para que se preparen con la antelación y seguridad necesarias para disfrutar de una experiencia que promete ser inolvidable.

Durante casi dos minutos, el municipio burgalés verá cómo el día se transforma repentinamente en noche, permitiendo la observación de la corona solar y las estrellas en pleno atardecer.

Un cambio que vendrá acompañado de un descenso notable de las temperaturas y de alteraciones perceptibles en el comportamiento de la fauna local.

La provincia de Burgos, situada estratégicamente dentro de la franja de totalidad, posiciona a la comarca de las Merindades como un punto de observación clave para este evento que comenzará de forma parcial a las 19:32 h, alcanzando su momento de máximo esplendor a las 20:28 h, justo cuando el Sol se encuentre muy cerca del horizonte.

Por este motivo, las autoridades subrayan la importancia de situarse en enclaves con excelente visibilidad hacia el oeste y libres de obstáculos montañosos que pudieran bloquear la vista.

Debido a la alta probabilidad de cielos despejados que caracteriza a la zona durante el verano, se espera un desplazamiento masivo de personas hacia el norte peninsular, lo que ha llevado a la Comisión Nacional del Eclipse a coordinar planes de logística, seguridad y sanidad a nivel estatal para prevenir posibles colapsos en las redes de transporte y en los servicios básicos de la región.

Salud

En el ámbito de la salud, el Ayuntamiento insiste de forma tajante en que la observación directa del Sol sin la protección adecuada puede acarrear daños oculares irreversibles, ya que la luz solar es capaz de quemar la retina sin que la persona sienta dolor inmediato.

Se recuerda que solo es seguro mirar al Sol directamente durante los breves instantes de la totalidad, cuando el disco solar está cubierto al cien por cien.

Para el resto del proceso, es obligatorio el uso de gafas de eclipse homologadas bajo la norma ISO 12312-2, advirtiendo que los filtros caseros como radiografías o cristales ahumados no ofrecen protección real.

Asimismo, para el uso de telescopios o prismáticos, se requiere la instalación de filtros profesionales en los objetivos, o bien recurrir a métodos de proyección indirecta mediante cámaras estenopeicas.

Se hace un especial hincapié en la supervisión de los menores y en evitar el uso de dispositivos ópticos sin filtrar, ya que el efecto lupa podría causar lesiones graves de forma instantánea.

Este eclipse no es solo un hecho aislado, sino que marca el inicio de una excepcional tríada de eventos astronómicos en España que continuará en 2027 y 2028, ofreciendo una oportunidad que no se repetirá en el país hasta el año 2053. Bajo el lema "Medina de Pomar, Vive el Eclipse", el consistorio ha diseñado un ambicioso programa cultural y científico liderado por la astrónoma y astrofísica Beatriz Varona.

La concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, declara que: “El eclipse de 2026 representa una gran oportunidad para el turismo y posicionará a Medina de Pomar como un sitio estratégico para observar este fenómeno histórico. Este evento será un motor clave para impulsar nuestra economía local y poner en valor nuestro patrimonio cultural ante visitantes de toda España”.

La programación de actividades comenzará el jueves 30 de abril con una charla informativa en el Museo Histórico de las Merindades, que incluirá una prueba práctica desde la terraza del Alcázar aprovechando que la posición solar coincidirá con la del día del eclipse.

La agenda integrará también el deporte a través de la XI Vuelta a Burgos Féminas el 23 de mayo, bajo el nombre de "Burgos Eclipsa", y continuará en junio con talleres científicos para jóvenes centrados en la creación de planetas y el lanzamiento de cohetes.

Durante el verano, el ritmo de eventos se intensificará con una observación nocturna en la antigua estación de tren el 12 de julio y la celebración de la "Noche en Blanco" el 7 de agosto, que contará con un planetario móvil y relatos mitológicos.

Finalmente, el 12 de agosto, Medina de Pomar alcanzará el cénit de estas celebraciones habilitando puntos estratégicos y un puesto especial en la terraza del Alcázar para asegurar que este acontecimiento histórico sea vivido con la máxima seguridad y esplendor por todos los asistentes.