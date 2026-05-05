Medina de Pomar honra sus raíces en San Isidro y despliega una amplia primavera cultural que une tradición, arte y ciencia

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha presentado la programación completa para la festividad de San Isidro Labrador 2026, una celebración que este año se integra dentro de la Primavera Cultural.

Esta propuesta, que extenderá sus actividades hasta el próximo 28 de junio, destaca por su capacidad para entrelazar la herencia agrícola y ganadera de la comarca con manifestaciones de arte contemporáneo, divulgación científica y competiciones deportivas.

Los actos principales darán comienzo el 14 de mayo con la tradicional Feria de la Ascensión, sirviendo de antesala al viernes 15, día grande de San Isidro.

La jornada central arrancará a las 11:30 horas con la procesión y la bendición de los campos en el Santuario de Santa María del Salcinal y del Rosario, un acto que contará con el acompañamiento del grupo de danzas Raíces, los dulzaineros Los Requiebros y la Coral Voces Nostrae.

Durante la tarde, la actividad se trasladará a la plaza de toros portátil con el Parque Infantil de Ganado y a la Plaza Somovilla con la música de Patri Linares, culminando la noche en la Plaza Mayor con la Macro Discomóvil Zoológico.

El fin de semana mantendrá el pulso festivo con la subasta del Ramo el sábado al mediodía y una oferta vespertina que simultaneará festejos taurinos, circuitos de karts a pedales para jóvenes y sesiones de ritmos reggae y dub en la Plaza del Corral.

La orquesta Jaguar será la encargada de cerrar la jornada del sábado con la tradicional verbena.

Por su parte, el domingo 17 la Banda Municipal de Música Carmelo Alonso Bernaola ofrecerá su concierto de San Isidro en la Plaza Mayor, abriendo paso a una semana donde la cultura institucional cobrará relevancia con la jornada de puertas abiertas en los principales museos y monumentos de la ciudad el martes 19.

Hacia el mes de junio, la programación evolucionará para dar protagonismo a nuevas temáticas.

La ciencia marcará la agenda el día 12 con talleres sobre astronomía dentro del programa ‘Vive el Eclipse’, mientras que el deporte y el bienestar centrarán la atención el día 21 con talleres de yoga y una masterclass de pumptrack.

En el ámbito artístico, el Ateneo Café Universal y el Museo Histórico seguirán albergando exposiciones de fotografía y pintura que recorren desde la fauna silvestre hasta la abstracción personal.

Esta agenda cultural finalizará con el espectáculo Alquimia de Fuego en la noche de San Juan y la segunda edición del fin de semana del Orgullo LGTBIQ+, consolidando así una transición vibrante hacia la temporada estival.