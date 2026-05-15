Seis heridos tras una colisión entre dos vehículos en Fuentecén: trasladados al hospital de Aranda de Duero
Un hombre de unos 40 años ha sido trasladado en UVI móvil mientras que una mujer de unos 50 años y otra de unos 20 años y tres hombres de entre 30 y 60 años han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico.
Más sucesos: Espectacular rescate de un peregrino italiano extraviado en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de León
Noticias relacionadas
- Espectacular rescate de un peregrino italiano extraviado en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de León
- Muere un joven motorista de 30 años tras salirse de la vía en el Puerto del Pico
- Abatida una vaca brava fuera de control en Morales del Vino tras escaparse, herir a un cuidador e invadir la carretera
Seis personas han resultado heridas este jueves tras una colisión entre dos vehículos en el municipio burgalés de Fuentecén y han sido trasladadas al hospital de Aranda de Duero.
Varias llamadas recibidas en la sala de operaciones del 112 Castilla y León han avisado de una colisión entre dos turismos ocurrida a las 15:59 horas en el kilómetro 287 de la carretera N-122, en Fuentecén.
A consecuencia de la misma habrían resultado heridas, al menos, tres personas, quienes se encontraban conscientes y fuera de los turismos.
El 112 ha dado aviso de esta colisión a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.
En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido, finalmente, a seis personas heridas.
Un hombre de unos 40 años ha sido trasladado en la UVI móvil y una mujer de unos 50 años y otra de unos 20 años han sido trasladadas en ambulancia de soporte vital básico.
Además, tres hombres de entre 30 y 60 años han sido trasladados también en otra ambulancia de soporte vital básico. Todos los heridos han sido trasladados al hospital del municipio burgalés de Aranda de Duero.