Guardia Civil de Tráfico

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Burgos

Seis heridos tras una colisión entre dos vehículos en Fuentecén: trasladados al hospital de Aranda de Duero

Un hombre de unos 40 años ha sido trasladado en UVI móvil mientras que una mujer de unos 50 años y otra de unos 20 años y tres hombres de entre 30 y 60 años han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico.

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Seis personas han resultado heridas este jueves tras una colisión entre dos vehículos en el municipio burgalés de Fuentecén y han sido trasladadas al hospital de Aranda de Duero.

Varias llamadas recibidas en la sala de operaciones del 112 Castilla y León han avisado de una colisión entre dos turismos ocurrida a las 15:59 horas en el kilómetro 287 de la carretera N-122, en Fuentecén.

A consecuencia de la misma habrían resultado heridas, al menos, tres personas, quienes se encontraban conscientes y fuera de los turismos.

helicoptero medicalizado 112 sacyl

El 112 ha dado aviso de esta colisión a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido, finalmente, a seis personas heridas.

Un hombre de unos 40 años ha sido trasladado en la UVI móvil y una mujer de unos 50 años y otra de unos 20 años han sido trasladadas en ambulancia de soporte vital básico.

Los agentes de la Guardia Civil durante el operativo en el municipio zamorano de Morales del Vino

Además, tres hombres de entre 30 y 60 años han sido trasladados también en otra ambulancia de soporte vital básico. Todos los heridos han sido trasladados al hospital del municipio burgalés de Aranda de Duero.