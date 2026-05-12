El pasajero burgalés del crucero con hantavirus permanece en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid

El autobús con los pasajeros españoles del crucero MV Hondius entra en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid Isabel Infantes Reuters

El pasajero burgalés que viajaba en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, permanece en cuarentena en el hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

Hasta el momento, se desconoce si es el español que ha dado positivo, pese a estar asintomático, en las pruebas de detección del virus.

Así lo ha señalado este martes el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, al ser preguntado por la situación del ciudadano burgalés que viajaba en el MV Hondius.

El hombre permanece desde el domingo , junto a los otros 13 españoles que se encontraban en el crucero, en una cuarentena de 42 días en el centro hospitalario de la Defensa en Madrid.

La identidad del positivo

De la Fuente ha reconocido que ha habido uno de los 14 españoles que dio positivo en hantavirus pese a estar asintomático, pero no ha podido desvelar si se trata del burgalés porque "no conocemos su identidad por protección de datos".

No obstante, el subdelegado sí ha asegurado que todos los afectados se mantienen "dentro de los parámetros de lo que es una cuarentena".

Y ha detallado que su seguimiento se está haciendo según los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).