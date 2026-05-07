José Pedro, el jubilado burgalés amante de las aves atrapado en el crucero con hantavirus: “Él está bien”

En Lerma (Burgos) casi todo el mundo le conoce por su afición a las aves, por sus conocimientos sobre migraciones, humedales y especies imposibles de distinguir para cualquiera que no haya pasado horas con unos prismáticos al cuello.

Ya jubilado, José Pedro Portillo ha convertido los viajes en su mejor afición, aunque ahora mismo se encuentra bajo un buen susto. Esta pasión por la naturaleza es la que le llevó a embarcarse en el crucero de lujo ‘MV Hondius’, una expedición pensada para amantes de la fauna y de los paisajes remotos.

Hoy, sin embargo, ya no es un aficionado a la ornitología para convertirse en uno de los 147 pasajeros atrapados en una crisis sanitaria internacional.

El barco en el que viajaba se ha visto afectado por un brote de hantavirus que ya ha provocado tres fallecidos y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Desde Castilla y León, la noticia se sigue con preocupación, aunque también con cierto alivio.

Quienes le conocen transmiten calma. Carlos, amigo personal de Portillo, habló con él por WhatsApp el pasado 4 de mayo. La conversación fue breve pero tranquilizadora, dibuja la escena de incertidumbre que viven los pasajeros a bordo.

“Estaban esperando que evacuaran a los enfermos, esperaba un avión con medicamentos y eso”, relata. Pero sobre todo quiere dejar claro un mensaje: “Él se encuentra en perfecto estado”, ha asegurado en declaraciones realizadas programa de Carlos Herrera en la Cadena Cope.

El Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ya ha comunicado oficialmente a la Junta la presencia del burgalés entre los pasajeros del crucero, pero las primeras informaciones apuntan a que no presenta síntomas.

“Hombre, todos deseamos que salga bien todo, por él y por todos los pasajeros. Él comenta que está bien y eso es un punto positivo”, añade su amigo para dar otra dosis de tranquilidad

Portillo había partido desde Ushuaia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, el pasado 1 de abril.

Protocolos

La expedición, concebida para recorrer algunos de los paisajes más extremos del planeta, terminó transformándose en una situación límite tras confirmarse el brote durante la travesía. Cuando el barco llegó a Cabo Verde el 3 de mayo, el lermeño contactó con su familia para tranquilizarles y asegurar que se encontraba bien.

Ahora, la mirada está puesta en el próximo domingo, cuando el ‘MV Hondius’ tiene previsto llegar al puerto canario de Granadilla de Abona. Allí comenzará otra etapa para los pasajeros españoles, entre ellos José Pedro Portillo. El protocolo previsto contempla su traslado al hospital Gómez Ulla de Madrid, donde deberán permanecer en cuarentena y someterse a pruebas médicas antes de decidir los siguientes pasos.

Las administraciones mantienen un discurso de cautela. El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha señalado que el burgalés deberá “someterse a las directrices del Ministerio de Sanidad”, mientras que desde la Junta se insiste en esperar a los informes médicos individuales antes de adoptar decisiones.