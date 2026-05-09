El burgalés que viaja en el crucero con hantavirus será de los primeros en desembarcar y hará 42 días de cuarentena

Los pasajeros españoles, entre los que se encuentra el burgalés José Pedro, serán los primeros en desembarcar del crucero MV Hondius y deberán permanecer 42 días de cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Así lo han explicado este sábado, 9 de mayo, en una rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde han explicado que el crucero llegará entre las 04:00 y las 06:00 de esta próxima madrugada, hora canaria, al puerto de Granadilla, en Tenerife.

Tal y como han recogido en la rueda de prensa Servimedia y la Agencia Ical, los primeros en bajar serán los españoles, que llevarán mascarilla, y posteriormente harán lo propio los otros ciudadanos que proceden de 22 países diferentes, quienes serán repatriados a sus lugares de origen en distintos vuelos.

Mientras tanto, el barco permanecerá varado en el puerto tinerfeño antes de que retome su regreso con 30 miembros de la tripulación hasta Países Bajos, su lugar de origen, donde será desinfectado por las autoridades sanitarias de ese país.

Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), viajarán esta tarde hasta Tenerife para coordinar y supervisar la operación de llegada del crucero.

En el momento previo al desembarco, las autoridades sanitarias llevarán a cabo una "evaluación exhaustiva" de los viajeros para confirmar que continúan sin síntomas. Los pasajeros irán desembarcando en función de la disponibilidad de los vuelos en pista.

En este sentido, la titular de Sanidad ha adelantado que es "previsible" que sean los españoles los primeros en abandonar el barco. Asimismo, ha incidido en que todos ellos desembarcarán haciendo uso de una mascarilla FFP2, que también será llevada por el personal que participe en el operativo durante los traslados.

Parte del equipaje y el cuerpo de la persona fallecida continuarán en el barco, sin desembarcar en las Islas Canarias, según ha asegurado Mónica García, quien ha precisado que ya en Países Bajos se llevará a cabo la "desinfección completa y gestión del material restante", tal y como marcan los protocolos internacionales.

Los viajeros, que no son "ni casos ni pacientes", pues están "asintomáticos" y en perfecto estado de salud, según ha insistido la ministra, podrán únicamente llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo imprescindible.

En el crucero MV Hondius viajan un total de 151 personas, entre las que 147 son pasajeros y tripulantes. Junto a ellos están dos epidemiólogos de Países Bajos, un representante de la OMS en África y otro del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

José Pedro y el resto de españoles a bordo del barco, así como el representante de la OMS, que es considerado "contacto", viajarán en avión hasta Torrejón de Ardoz (Madrid), desde donde serán trasladados hasta el Hospital Gómez Ulla.

Aquí, los pasajeros comenzarán una cuarentena preventiva de 42 días, una vez que un Juzgado de Instrucción de Madrid haya ratificado la orden del departamento de Mónica García sobre medidas de salud pública.

No obstante, todavía está por fijar el 'día cero' de la cuarentena, que se considera el último en el que se ha estado en contacto con un contagiado. Tanto los viajeros españoles como el representante de la OMS serán sometidos a pruebas PCR al llegar al hospital y serán repetidas "todas las veces que sea necesario".

La ministra de Sanidad ha insistido en que todos ellos son "compatriotas que están asintomáticos, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y que tienen muchas ganas de volver a casa".

Los pasajeros trasladaron a la ministra su preocupación por que se respetara su privacidad, una petición que ha sido recogida por Mónica García al asegurar que garantizarán su integridad física y salud emocional".

"Vamos a poner a disposición equipos de psicología para que atiendan el estado emocional en el que se encuentran. A pesar de que nos decían que estaban bien, están sufriendo un proceso de estrés", ha precisado.

Por último, la titular de la cartera de Sanidad ha recordado que el riesgo de contagio de hantavirus es "bajo" para la población en general y ha subrayado que el "alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas que son contrarias a los principios básicos de preservación de la salud pública".