La Lotería Nacional deja un premio de 300.000 euros al número en un pueblo de Burgos
El boleto premiado fue adquirido en un despacho receptor de la localidad burgalesa, ubicado en la calle Negro Día, 8.
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La Lotería Nacional ha dejado este sábado un premio de 300.000 euros al número en Trespaderne (Burgos), gracias al 46504, que también se ha consignado en Pontevedra y Cebolla (Toledo), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto fue adquirido en un despacho receptor de la localidad burgalesa, ubicado en la calle Negro Día, 8.
El primer premio ha correspondido al 46439, vendido en Los Corrales de Buelna (Cantabria) y San Javier (Murcia), por el que los afortunados percibirán 1,5 millones de euros al número.
Y el tercero, dotado con 150.000 euros al número, ha recaído en el 78721, consignado en las provincias de Córdoba y Badajoz.