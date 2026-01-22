La Bonoloto sonríe a Valladolid con un premio de más de 65.000 euros y espera al bote de 6,3 millones

La administración de la calle Nueva del Carmen que ha dado el premio de La Bonoloto. Fotografía: Selae.

El sorteo de La Bonoloto de esta noche de jueves, 22 de enero, no ha dejado acertantes de primera categoría (6 aciertos) por lo que, con el bote generado, la Bonoloto pondrá en juego 6,3 millones de euros que podría ganar un único acertante.

De segunda categoría (5 aciertos y complementario) existen tres boletos acertantes. Uno en Las Palmas de Gran Canaria. Otro en Carcaixent (Valencia) y otro más en Valladolid.

En concreto, los 65.432,42 euros que se va a llevar el acertante lo ha dado el despacho receptor número 85.405 que se sitúa en Nueva del Carmen 16-18.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 25-07-22-01-10-33, complementario el 31 y reintegro el 6.