La Bonoloto vuelve a dejar premio en Castilla y León tras repartir aquí hace pocos días el mayor bote de su historia

Apenas unos días después de que la Bonoloto dejase el mayor bote de su historia en Castilla y León, más de 126 millones de euros, ha vuelto a repartir suerte en la Comunidad con un premio de segunda categoría.

Aunque mucho menor en cuantía, ya que la cifra que se ha llevado el ganador esta vez es de 30.897,92 euros, este sorteo vuelve a teñir de felicidad a Castilla y León.

En concreto a Puente Duero (Valladolid), donde se ha sellado un boleto con cinco aciertos más el complementario. Ha sido el despacho receptor número 85.215 el encargado de repartir la suerte.

Este mismo premio ha caído en Alicante, Ibiza, San Sebastián y Vilagarcía de Arousa. Además, el bote ha sido ganado por un acertante, de Majadahonda (Madrid), pero esta vez se ha llevado casi 780.000 euros.

Los números agraciados han sido el 3, 20, 5, 11, 43 y 28, mientras que el complementario ha recaído en el 10 y el reintegro en el 6.

El pasado 17 de marzo, el mayor bote de la historia de la Bonoloto se repartía en la administración de la calle Francisco Montejo, 11, de la ciudad de Salamanca, donde fue validado un boleto que se vendió a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.