Dos pueblos de Castilla y León saltan de alegría con un gran premio de La Bonoloto de casi 50.000 euros

La administración de loterías de Arenas de San Pedro en Ávila. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de Lotería Bonoloto de este sábado, 8 de marzo, no ha dejado acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) por lo que con el bote generado se va a poner en juego en el próximo sorteo un premio de hasta 600.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos y el complementario) se han registrado tres boletos acertantes. Dos de ellos han sido validados en Castilla y León.

El primero de ellos en Arenas de San Pedro (Ávila) situada en la calle Triste Condesa número 2 y el segundo en el Despacho Receptor número 90.125 de El Cubo de Tierra del Vino (Zamora) situado en la Plaza Mayor número 15.

Se van a llevar, ni más ni menos, que un premio de 49.221,50 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 30-35-45-48-46-16, el complementario ha sido el 42 y el reintegro el 1.