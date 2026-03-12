Ana Redondo califica la tragedia de Miranda de "salto cualitativo en el terrorismo machista" y alerta del "negacionismo de Vox"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el minuto de silencio celebrado este jueves frente al Ayuntamiento de Miranda de Ebro

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado este jueves de "salto cualitativo en el terrorismo machista" el crimen que acabó este miércoles con la vida de tres mujeres en el municipio burgalés de Miranda de Ebro y ha alertado de la entrada del "negacionismo de Vox" en los gobiernos.

"Absoluta repulsa y condena por estos asesinatos machistas que suponen un salto cualitativo en el terrorismo machista. Toda nuestra solidaridad, empatía y cariño con la familia de las tres mujeres asesinadas y de los pequeños que afortunadamente ya están fuera de peligro", ha afirmado, durante su participación en un minuto de silencio en la localidad burgalesa.

Redondo ha asegurado que "ha sido un golpe terrible" y que "no hay palabras para tanto horror para esta rabia que tiene la inmensa mayoría de la sociedad española".

"No son números ni cifras, son vidas humanas truncadas y cada asesinada es un fracaso de una sociedad democrática que sigue con firmeza avanzando hacia una situación libre de violencia de género", ha añadido.

Rechazar el "negacionismo"

La ministra de Igualdad ha señalado que la lucha contra el terrorismo machista es "una cuestión de Estado" y que es "imprescindible" que todas las administraciones vayan "de la mano".

Y ha lanzado un dardo a la Junta al recordar que en Castilla y León" falta una legislación que adapte los acuerdos y consensos en materia de violencia de género". "Esa Ley es importante y sigue en el cajón", ha lamentado.

Redondo ha apuntado también la necesidad de que "se rechace el negacionismo" y ha acusado a Vox de "generar odio". "Vox ha entrado en las instituciones con fuerza y quiere seguir formando parte de los gobiernos, es una fuerza política negacionista de la violencia de género y que genera odio en las redes que se transforma en violencia real en la vida de las personas y de las mujeres", ha afirmado.

Además, ha anunciado que se pondrá en contacto con todos los portavoces en la Comisión de Violencia de Género del Congreso de los Diputados para "analizar cada caso, este en concreto" y que también será objeto de análisis en el Comité de Crisis del próximo 17 de marzo.

Aplicar la ley "con contundencia"

Preguntada por el hecho de que el presunto autor de los hechos, que era reincidente, estuviese en la calle y la posibilidad de revisar las penas, Redondo ha asegurado que "la legislación es fruto de unas mayorías parlamentarias que en un momento determinado deciden que esa es la pena adecuada".

"La ley es la expresión de la voluntad popular en un momento determinado, es posible revisarlas pero lo importante es aplicarlas correctamente, que se apliquen con contundencia, que jueces y fiscales lleguen a los máximos que permiten las leyes", ha señalado.

Y ha pedido a las instituciones que colaboren "en la prevención" y en "un cambio de cultura, de una cultura machista y de dominación a una de paz y respeto". "Esa es la clave para avanzar a una sociedad libre de violencias machistas", ha añadido.

Redondo ha insistido en que "lo importante es aplicar con contundencia la ley, hacer un seguimiento de estos casos reincidentes y decirles a las mujeres que tienen instrumentos de protección como el registro de reincidentes que pueden consultar" y ha recordado que el presunto autor había cumplido sus condenas.

"Este señor acababa de salir de la cárcel, había encadenado dos condenas, había cumplido por otro tipo de delitos. Hay que hacer un seguimiento pero la ley establece los elementos para que esta persona estuviera en la calle", ha afirmado.