Conmoción en Miranda de Ebro: tres muertos y cuatro heridos en el incendio de una vivienda

Tres personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas en el incendio registrado en una vivienda de Miranda de Ebro (Burgos) en la noche de este martes, según han informado fuentes del servicio de emergencias.

El suceso se produjo a las 22:44 horas del 10 de marzo de 2026, cuando la sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas que alertaban de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente. Según los avisos recibidos, al menos dos personas se encontraban en el interior del inmueble sin posibilidad de salir.

Desde el 1-1-2 se dio aviso a la Policía Local de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó dos unidades de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria.

Además, hasta el lugar se desplazaron también una UVI móvil procedente de La Rioja y otra de Álava. Del mismo modo, se informó del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario atendió a un total de siete personas. Dos de ellas fallecieron en el lugar del incendio, mientras que otras cinco fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios.

Posteriormente, una de las personas evacuadas falleció en el hospital, lo que eleva a tres el número de víctimas mortales.

Entre los heridos trasladados se encuentran una mujer de 30 años, evacuada en UVI móvil; un niño de 11 años y una niña de 7, trasladados en ambulancia de soporte vital básico; una mujer de 58 años, evacuada también en ambulancia de soporte vital básico; y una mujer de 23 años, trasladada en UVI móvil.

Las autoridades investigan ahora las causas del incendio.

