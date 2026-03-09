El PP vincula la dimisión del número dos de NNGG, que pidió el voto para Vox, a que le negaron ser diputado

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, ha vinculado este lunes en Burgos la dimisión del secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG), Carlo Angrisano, −que pidió "sin rodeos" el voto para Vox tras anunciar su salida− a que el partido le negó ser diputado en el Congreso.

"Con el máximo respeto, es una persona que parece que pedía una posición en el Congreso como diputado. Cualquier diputado sabe que eso sale de mucho trabajo y de mucho esfuerzo", ha subrayado. Angrisano, que es sobrino del ex de Ciudadanos y eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, acusó al PP de "temer más perder votos que defender lo correcto" y aseguró que en Vox "España se defiende sin complejos".

Bravo ha reaccionado afirmando que "hay muchísima más gente que viene" de la que se va del PP. "Alguno se va, pero vienen muchísimos cada semana a afiliarse en las distintas provincias y comunidades, lo que hace ver que el proyecto cada vez es más grande", ha señalado, asegurando, no obstante, que "hay que respetar a todo el mundo".

Y ha señalado que "hay veces que alguien cuando pide algo y no se le da pues puede aceptarlo, entender que no es el momento o no es el sitio y que, cuando estamos en un partido, debemos estar donde el partido nos necesita y no donde nosotros queremos".

"La gente debe estar en el sitio en el que en cada momento puede ser más útil y aportar mucho más. La gran mayoría de la gente eso lo entiende perfectamente y luego hay gente que se puede molestar y hay que respetarlo", ha señalado.

Bravo ha asegurado que el partido "no está preocupado" y ha asegurado que "cada vez hay más jóvenes que se acercan al PP y que quieren ser parte del PP". "Nosotros a seguir trabajando y a seguir intentando reflejar lo que quieren los españoles y los castellanos y leoneses. En ese camino, más o menos, estamos siendo bastante claros y sobre todo acertados, que es lo que nos piden", ha añadido.

El vicesecretario general popular ha insistido que "cada vez hay más gente que se acerca al PP para trabajar". "Si se ha querido marchar, con el máximo respeto, gracias por el tiempo que ha trabajado y por el tiempo que haya dedicado, y sentimos no haberle dado la respuesta que él quería", ha zanjado.