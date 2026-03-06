Feijóo exige a Sánchez que someta a votación en el Congreso el envío de la fragata a Chipre: “El ejército es de los españoles”

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de campaña en el Teatro Municipal de La Bañeza Carlos S. Campillo / ICAL .

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido “contención y una solución negociada” para detener la guerra en Oriente Medio y ha exigido al presidente del Gobierno que pida autorización al Congreso para enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre porque “el ejército no es de Sánchez, es de los españoles”.

Así lo ha reclamado en un mitin en La Bañeza (León), donde ha señalado que el presidente del Gobierno no quiere someterlo a votación en las Cortes Generales “porque sus socios le votarían que no”. En esa línea, criticó que el día después del ‘no a la guerra’ envíe la “fragata de guerra a la guerra sin aval del Congreso”.

Una política exterior que calificó como “una vergüenza” y es que asegura que “España es un país no fiable”. Además, frente a las cuatro palabras del presidente del Gobierno del ‘no a la guerra’, los populares puntualizaron que sus cuatro palabras son: “Como siempre Sánchez miente”.

El líder de los populares ha lamentado que Sánchez “busque pelea” con los aliados y pidió que deje “de engañar a la gente y de abusar de las instituciones”. En palabras de Feijóo, “todos queremos contención, diplomacia, parar la guerra y la paz. La diferencia es que Sánchez es el único que la usa para enfrentarse a todo el mundo”, añadió.

Bloqueo en Extremadura por las elecciones de CyL

Feijóo que estuvo acompañado en el acto por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz; el alcalde de la localidad, Javier Carrera, y la candidata por León, María José Álvarez Casais, pidió el voto para Alfonso Fernández Mañueco para dar “certezas y estabilidad”, porque, apuntó, el PP “es el único que se presenta para gobernar y no para bloquear y quien diga lo contrario miente”, en referencia a Vox.

Así, se ha referido a la situación en Extremadura y ha augurado que quien ha bloqueado Extremadura por las elecciones de Castilla y León “estará dispuesto a bloquear Castilla y León por las elecciones de Andalucía”, sentenció.

En ese sentido, criticó el “cuajo” de los partidos que han votado en contra de la investidura de la popular María Guardiola calificándolo de “pinza y estafa”. Por ello, pidió “aprender” de lo sucedido en Extremadura para “votar en consecuencia” en Castilla y León.

"Gobernar con serenidad es lo más revolucionario"

Ante las próximas elecciones de Castilla y León el 15 de marzo, Feijóo pidió a los ciudadanos “atar cabos” y hacer lo mejor para la Comunidad, cuando -apuntó- “Castilla y León tiene uno de los mejores gobiernos de España, del PP, y España tiene el peor gobierno, del PSOE”.

Además, pidió recapacitar sobre dónde acaban los impuestos de los ciudadanos, que en el caso del PSOE, dijo, acaba “en el bolsillo de Junqueras y de Zapatero, que hemos visto últimamente que también le gusta el dinero”, apostilló. “Un leonés no tiene menos derecho que un separatista. Aquí no se levantan muros ni se inventan enemigos”.

La experiencia de gestión de Mañueco es un grado al tiempo que ironizó con que los dos políticos en España que “no han gestionado un euro en su vida” antes de ser presidentes del gobierno, han sido Zapatero y Pedro Sánchez y así nos fue”.

Feijóo, que defendió la política social, educativa y sanitaria de Castilla y León, aseguró que “no es casualidad, es carácter” y subrayó que el Gobierno que hay en esta Comunidad es “como su pueblo y se gobierna al estilo de su gente, por eso funciona”.

“En tiempos de tanto espectáculo, gobernar con serenidad es lo más revolucionario. Estamos seguro de que las hacemos mejor que los demás y eso nos distingue. No somos comentaristas de la actualidad, somos gestores de la realidad”, concluyó ante el Teatro Municipal de La Bañeza.