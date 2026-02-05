Aranda de Duero se viste de fiesta por Carnaval: pasacalles, gigantes y una macrodisco que hará las delicias de todos

Aranda de Duero ha presentado un programa festivo para todos los públicos en el Carnaval 2026. El Ayuntamiento ha dado a conocer el programa oficial del carnaval 2026, que se celebrará del 13 al 17 de febrero e incluirá actividades para todas las edades, con especial atención a la participación ciudadana, la convivencia y el disfrute en familia.

La Concejalía de Festejos ha coordinado el conjunto del programa, en colaboración con otras áreas municipales como juventud y educación, además de entidades locales y colectivos culturales. La labor conjunta de estos equipos ha permitido diseñar una programación amplia, accesible y orientada a la diversión de todos los vecinos, vecinas y visitantes.

En la programación del carnaval 2026, el viernes 13 de febrero se inicia con la fiesta de Carnaval en las ludotecas municipales, donde se invita a venir disfrazado. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de 2 a 8 años, se realiza de 16:30 a 20:20 horas en varios turnos, en las ludotecas Almudena Carretero y Las Francesas, y la organiza la concejalía de educación.

También hay un taller llamado 'Nos disfrazamos de científicos', con ciencia y experimentos, dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años, de 17:30 a 18:30 horas, en el InterClub Aranda con entrada e inscripción previa, organizado por la fundación Caja de Burgos. Además, se celebra una fiesta de carnaval dirigida a jóvenes de 12 a 18 años, de 19:30 a 23:00 horas, en el espacio joven Aranda en el edificio Las Francesas, organizada por la Concejalía de Juventud.

Pasacalles y macrodisco

El sábado 14 de febrero comienza con el pasacalle de gigantes y cabezudos con los dulzaineros del Duero, a las 12:30 horas, con salida de la Plaza Mayor y continuando por las calles del centro, organizado por la concejalía de festejos. Luego se realiza el gran desfile de Carnaval, con concentración de carnavaleros a las 18:30 horas en la avenida de Burgos.

El desfile inicia a las 19:00 horas, encabezado por el colectivo artístico compuesto por la academia Ecos Musicales, la asociación Gurús y la escuela de baile Rebeca Cuadrado. El recorrido pasa por la calle Santiago, calle Carrequemada, plaza La Virgencilla, jardines de Don Diego, calle Postas y Plaza Mayor.

La recepción del desfile cuenta con animación del speaker de la macrodisco Magnum, a las 19:45 horas en la plaza Mayor. Paralelamente, hay un concierto homenaje a los grandes maestros a las 19:30 horas en el cultural Caja de Burgos con entrada, organizado por Jimenos Band. Posteriormente, se celebra la gran fiesta de Carnaval con la macrodisco Magnum, que incluye dos personas en cabina, bailarines-animadores, cambios de vestuario, performance, zancudo y coreografías grupales.

Esta sesión dura de 21:00 a 02:00 horas y durante ella se hace entrega de los premios del desfile de carnaval. La entrega de premios específica se realiza a las 23:00 horas en la Plaza Mayor, organizada por la concejalía de festejos. El domingo 15 de febrero incluye las inscripciones para el concurso infantil de disfraces, donde cada participante recibirá un obsequio, de 11:00 a 11:45 horas en la oficina de turismo de la plaza Mayor, organizada por la concejalía de festejos.

Luego se lleva a cabo el concurso infantil de disfraces y fiesta pirata con Kamaru Teatro, al finalizar con entrega de premios, a las 12:00 horas en la Plaza Mayor, organizado por la concejalía de festejos. El lunes 16 de febrero ofrece un taller de plantas aromáticas para niños y niñas de 8 a 14 años, a las 12:00 horas en la casa de la juventud en el edificio El Molino, con inscripción una hora antes del comienzo y 20 plazas, organizado por la concejalía de juventud.

Cartel del Carnaval de Aranda de Duero

También hay un taller de cocina de carnaval dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años, de 17:00 a 18:30 horas en el InterClub Aranda con entrada e inscripción previa, organizado por la fundación Caja de Burgos. Además, se presenta el espectáculo infantil Pequemovida-Circus a las 18:00 horas en la plaza Mayor, organizado por la concejalía de festejos.

El martes 17 de febrero incluye un taller de máscaras para niños y niñas de 8 a 14 años, a las 12:00 horas en la casa de la juventud en el edificio El Molino, con inscripción una hora antes del comienzo y 20 plazas, organizado por la Concejalía de Juventud.

También se ofrece el espectáculo infantil La Guardiana de la luz y el Dragón de la Perla, al finalizar con chocolatada infantil, a las 18:00 horas en la Plaza Mayor, organizado por la Concejalía de Festejos. Como nota adicional, durante los días de Carnaval habrá una churrería en el centro de la ciudad.

Premios y diplomas

En cuanto a los premios del Carnaval 2026, para los disfraces se otorgan premios y diplomas. En el sábado 14, para grupos de 1 a 5 integrantes, el primer premio es de 110 euros y el segundo de 75 euros. Para grupos de 6 a 20 integrantes, el primer premio es de 190 euros, el segundo de 135 euros y el tercero de 75 euros. Para ampas y agrupaciones, el primer premio es de 190 euros, el segundo de 135 euros y el tercero de 75 euros.

Para charangas, el primer premio es de 150 euros, el segundo de 100 euros y el tercero de 50 euros. El domingo 15, para infantil individual, los tres primeros premios son de 45 euros cada uno. Para infantil de 2 o más, los tres primeros premios son de 90 euros cada uno. Para los premios de carrozas, con premio y diploma, en grupos de 6 a 20 el primer premio es de 165 euros, el segundo de 110 euros y el tercero de 50 euros.

Para ampas y agrupaciones de más de 21, el primer premio es de 165 euros, el segundo de 100 euros y el tercero de 50 euros. Para la ambientación en establecimientos, con premio y diploma, el primer premio es de 150 euros, el segundo de 100 euros y el tercero de 50 euros. Respecto a las ayudas del carnaval 2026, por número de integrantes se otorgan 60 euros para grupos de 6 a 10, 120 euros para grupos de 11 a 20 y 150 euros para grupos de más de 21.

Por otras características, se dan 600 euros para agrupaciones musicales, 120 euros para agrupación solo con música, 300 euros para agrupación solo con carroza y 420 euros para agrupación con carroza y música. Las inscripciones para adultos han sido hasta el 30 de enero de 2026. Para el carnaval infantil, hasta el 12 de febrero en la casa de la juventud en la calle Bajada al Molino número 28, o el domingo 15 de febrero en la oficina de turismo de la plaza Mayor de 11:00 a 11:45 horas. Para ambientación, hasta el 10 de febrero de 2026.

El Consistorio ha agradecido a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, a las concejalías del Ayuntamiento, a Cruz Roja Española, a Diario de Burgos, a Policía Local, servicios de limpieza, miembros del jurado del concurso de disfraces y a todas las personas y organizaciones que con su participación y espíritu festivo hacen posible el Carnaval de Aranda de Duero.