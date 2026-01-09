Carlo, el influencer que va por las vías para reclamar el tren directo entre Aranda y Madrid: tiene 523.000 seguidores

Carlo Cuñado durante su camino por las vías para reivindicar el tren directo entre Aranda y Madrid. Fotografía: @carloartspain

Con un total de 523.000 seguidores en Instagram, Carlos Cuñado se ha convertido, en Castilla y León, en uno de los influencers más reconocidos por dar a conocer el patrimonio, la cultura y las tradiciones de nuestra tierra.

El creador de contenido ha decidido, en las últimas horas, dar un paso más para iniciar una marcha reivindicativa con el objetivo de que se produzca la reapertura del tren directo entre Madrid-Aranda-Burgos, cerrada en su conexión sur desde hace más de 10 años.

Cuñado está recorriendo a pie, durante tres días, las vías ferroviarias de la línea 102 entre Somosierra, en Madrid y Aranda de Duero, un caminar a través de las vías que realiza a modo de reivindicación.

El objetivo es muy claro y pasa por dar visibilidad al abandono de una infraestructura que pasa por ser clave en lo que se refiere a la conectividad, el desarrollo económico y la cohesión territorial de las comarcas afectadas.

La Plataforma por el Tren Directo ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León, a través de un comunicado que este sábado, 10 de enero, a las 17:00 horas, realizarán un acto de recibimiento en Aranda de Duero al comunicador y creador de contenido.

Todo tras la finalización del periplo por las vías del Tren Directo en esa línea 102 que va de Aranda a Somosierra en Madrid.

El recibimiento en Aranda de Duero supondrá el acto de cierre y de reconocimiento público a esta iniciativa, así como un espacio de encuentro para poner en valor el papel de la ciudad como punto estratégico del Tren Directo y como referente en la reivindicación de su reapertura. Tendrá lugar a las puertas de la estación Aranda-Montecillo.

El último día de la marcha, también el sábado 10 de enero, miembros de la Plataforma acompañarán a Carlo Cuñado en el tramo entre Boceguillas y Somosierra, culminando simbólicamente el recorrido antes del acto final en Aranda.

La iniciativa va más allá, porque la segunda parte de esta acción llegará en el mes de abril, cuando está previsto que Carlo Cuñado pueda realizar de nuevo el recorrido, pero acompañado de aquellas personas que deseen también hacerlo al completo o en diferentes tramos, uniéndose en algunos trayectos.

Carlo Cuñado es y vive en la Ribera del Duero. Es un profesional de la comunicación y la producción audiovisual con una amplia trayectoria en proyectos culturales, sociales e institucionales desarrollados en España y en el extranjero.

El último de ellos precisamente se podrá ver el mismo sábado 10 de enero, ya que TVE2 emitirá a partir de las 21 horas “La Vuelta al Mundo en 80 Likes”, un formato de viajes que presenta junto a la periodista Eva Rojas.

Los dos recorren y muestran diferentes ciudades alrededor de todo el mundo para descubrir los rincones más virales mientras. Comparten sus selfies en redes con el hashtag #LVM80Likes.

Los destinos de esta primera temporada son la colorida Medellín (Colombia), las exuberantes regiones de San José y Uvita (Costa Rica), la grandiosidad de los rascacielos en Nueva York (EEUU), el exotismo de Túnez (Túnez) o el influjo latino de Miami (EEUU).

Dentro de Europa, los destinos escogidos son la ecléctica Ámsterdam (Países Bajos), la caótica Lisboa (Portugal), la sobria Praga (República Checa), la bulliciosa Nápoles (Italia), la elegante Budapest (Hungría), la verde Liubliana (Eslovenia) y la mediterránea La Valeta (Malta).