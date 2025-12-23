El Juzgado prohíbe a las monjas cismáticas de Belorado acercarse a las cinco hermanas mayores: cuatro están ya en casa

Cuatro de las cinco hermanas mayores ya se encuentran en casa, acogidas por Monasterios de la Federación de Clarisas, como ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, la Oficina del Comisario Pontificio.

El escrito también recoge que el Juzgado de Instrucción Número 5 de Bilbao ha acordado la prohibición de aproximarse a ellas a las ocho exreligiosas de Belorado, como medida cautelar para proteger a las hermanas mayores.

El pasado 18 de diciembre, tras la intervención de la autoridad judicial en el Monasterio de Orduña, los facultativos del Hospital Universitario Basurto de Bilbao realizaron una evaluación de su estado de salud, y decidieron el ingreso de tres de ellas debido al gran deterioro en que se encontraban “por las condiciones insalubres, precarias y deficitarias en las que vivían y que ellas mismas han manifestado”, añade el escrito.

Las otras dos hermanas, que no quedaron ingresadas, participan ya normalmente de la vida de los Monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu que las acogieron.

Explican además que en la tarde hoy, dos de las tres hermanas mayores, que permanecían desde el jueves en el hospital, han sido dadas de alta y recibidas en los Monasterios de la Federación. Solo una hermana, que presentaba un mayor deterioro en su estado de salud, permanece ingresada a la espera de recibir el alta en los próximos días.

“Al hilo de la instrucción que se sigue por coacciones, trato degradante y otros delitos, el propio Juzgado de Instrucción Número 5 de Bilbao ha acordado como medida cautelar de protección de las hermanas mayores, la prohibición de aproximarse a ellas por parte de las ocho exreligiosas cismáticas, de sus abogados y procuradoras”, señala la Oficina del Comisario Pontificio.

En cuanto a la demanda por vulneración de derechos fundamentales de libertad religiosa, de asociación y de principio de igualdad que interpusieron las autodenominadas Asociaciones Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio, que utilizan las exmonjas cismáticas, contra el Comisario Pontificio y contra la Archidiócesis de Burgos, ha resultado inadmitida por auto de 19 de diciembre de 2025 de la Plaza Número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca, “puesto que dichas Asociaciones no existen legalmente y, por tanto, carecen de capacidad para otorgar poderes de representación”.

De este modo, indican que también queda confirmada la “incapacidad” de Laura García de Viedma para representar a los Monasterios de Belorado y de Derio, como ya resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ratificó posteriormente el Tribunal Supremo.

El Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Bilbao ha acordado, por decreto del 19 de diciembre de 2025, que esas mismas autodenominadas Asociaciones carecen de personalidad jurídica e inadmiten su personación en el procedimiento de desahucio del Monasterio de Derio, apunta el comunicado.

Por los mismos motivos, las autodenominadas Asociaciones han sido excluidas del procedimiento de resolución del contrato de compraventa del Monasterio de Orduña, quedando sometida la solución de esta cuestión al posible acuerdo que pueden alcanzar el Comisario Pontificio y el Monasterio de la Inmaculada de Vitoria.

El Comisario Pontificio espera que está “dolorosa situación“, que aún está en manos de las autoridades judiciales en diversos procedimientos en curso, encuentre “en el plazo más breve posible la resolución conforme al derecho y a la justicia”.

Asimismo, señalan que para el Comisario Pontificio y la Comisión Gestora, “la certeza de que las hermanas mayores vivirán la Navidad en un Monasterio de hermanas pobres de Santa Clara, bajo el cuidado y cariño de quienes componen estas comunidades monásticas constituyen una inmensa alegría por la que dan gracias a Dios y a quienes han hecho posible esta gozosa realidad”.

Por último, reitera su disposición “a recibir fraternalmente en la Iglesia Católica a quienes libre y conscientemente decidieron abandonarla”.