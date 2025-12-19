Un milagro en Burgos: Pablo, un agente de la Policía fuera de servicio, salva la vida a un anciano de 91 años

La Policía Local de Burgos ha contribuido, de manera directa, a salvar la vida de un hombre de 91 años, gracias a la aplicación inmediata de conocimientos en materia de reanimación cardiopulmonar.

Los hechos tuvieron lugar a finales de noviembre, alrededor de las 19:10 horas, en el entorno del Parque Félix Rodríguez de la Fuente.

Un agente de la Policía Local, que se encontraba fuera de servicio paseando con su pareja, observó a una persona tendida en el suelo junto a su acompañante, quien ya se encontraba en contacto con los servicios de emergencia.

De inmediato, el agente acudió a socorrer a la víctima, que en un primer momento se encontraba inconsciente, pero con constantes vitales.

Sin embargo, la situación se agravó repentinamente cuando el hombre entró en parada cardiaca, circunstancia que fue comunicada al servicio de emergencias 112 a través de la acompañante.

Pablo, nombre del agente interviniente, comenzó de forma inmediata las maniobras de masaje cardíaco o RCP. Desde el 112 se activaron tanto los servicios sanitarios como varios indicativos de la Policía Local, dado que los vehículos patrulla disponen de desfibriladores semiautomáticos (DESA).

Hasta el lugar se desplazaron varios agentes, entre ellos dos oficiales de la Policía Local, quienes colocaron el desfibrilador a la víctima y relevaron a su compañero en las maniobras de reanimación, que ya se prolongaban entre cinco y siete minutos.

Cabe destacar también la colaboración de dos jóvenes que presenciaron los hechos y prestaron ayuda, llegando incluso a desplazarse al Centro Cívico de Capiscol en busca de un DESA.

Poco después, un equipo sanitario medicalizado se hizo cargo de la intervención y trasladó a la víctima al Hospital Universitario de Burgos, ya con las constantes vitales recuperadas, aunque todavía débiles.

Días más tarde, desde el área de comunicación de la Policía Local de Burgos se contactó con los familiares del afectado, quienes confirmaron que el hombre ya se encontraba en su domicilio recuperándose satisfactoriamente del episodio cardíaco, y expresaron su agradecimiento por la extraordinaria labor realizada tanto por el agente que se encontraba fuera de servicio como por los oficiales intervinientes.