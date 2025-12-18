Las exmonjas de Belorado dicen haber sido "retenidas" por la Guardia Civil y las hermanas mayores "secuestradas"

Sor Paloma en el vídeo compartido en redes este jueves y, a la derecha, dos de las exmonjas el día que declararon en el juzgado de Briviesca (Ricardo Ordóñez-Ical)

Este jueves, 18 de diciembre, ha llegado con un nuevo capítulo en la historia de las exmonjas clarisas de Belorado (Burgos), que han denunciado en sus redes sociales haber sido "retenidas" por la Guardia Civil en la iglesia del Monasterio Orduña, en Vizcaya, mientras han aprovechado para llevarse "secuestradas" a las hermanas mayores que estaban bajo su cuidado.

En un vídeo compartido en Instagram, una de las exmonjas, llamada Sor Paloma, ha relatado que una treintena de agentes de la Guardia Civil se han presentado en el templo para llevarse "por la fuerza" a las hermanas mayores a las que han sacado "desnudas y sin cambiar pañales".

La exreligiosa ha precisado que todo se basa en un informe del capitán de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos que es "completamente falso", donde se dice que en una visita previa se encontraron con "todo revuelto, sucio, sin una medicación clara para las hermanas mayores y heces por todos los sitios".

Ante esto, la exmonja ha insistido en que "es falso" lo expuesto por la Benemérita y ha acusado a la Guardia Civil y al capitán de la Comandancia burgalesa de estar "mintiendo".

Mientras los agentes han sacado a las religiosas de avanzada edad que no han sido excomulgadas por el Arzobispado de Burgos, las cismáticas han permanecido "retenidas" en la iglesia del Monasterio, "impidiéndonos salir de ninguna manera e incluso agarrándonos por la fuerza", según han asegurado en redes sociales.

Asimismo, Sor Paloma ha criticado duramente el despliegue porque también les han "impedido" ver a las hermanas mayores, así como "opinar o incluso ayudar si se hacía alguna pregunta sobre su salud".

La exreligiosa ha asegurado que se está "arrollando toda humanidad y toda posibilidad incluso de tener leyes justas" por culpa de este informe "falso y sin verificar".

"Cuando decimos algo se ríen de nosotras, nos miran con mucha ironía y nos dicen que estemos muy tranquilas", ha expuesto.

Por último, Sor Paloma ha deseado que "Dios haga justicia en todo esto", en un vídeo en el que al final se puede ver a algunas de las exclarisas discutir con tres de los agentes a gritos en el interior del templo.

La evacuación de las religiosas de mayor edad ha sido ordenada por un juzgado, que ha decretado su traslado hasta un centro hospitalario para ser evaluadas de su estado de salud después de que la Guardia Civil se presentase en el lugar para comprobar en el estado en el que residían junto a las cismáticas, encargadas de su cuidado.