Un belén monumental de fantasía con 100 casas hechas a mano para una Navidad mágica en Medina de Pomar

Imagen de la inauguración del Belén Monumental de Fantasía en Medina de Pomar Fotografía: Ayuntamiento de Medina de Pomar

Se espera una gran asistencia de público esta Navidad en el Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar para disfrutar del Belén monumental de fantasía de Javier Gómez Pérez, que no es la primera vez que lleva sus piezas al Alcázar.

Javier ya montó parte de su trabajo manual y artesanal en las navidades de 2021 bajo el nombre de “El belén del abuelo Javier”.

Ahora, triplica el tamaño del mismo y ha llenado las dos salas de la planta baja del Alcázar, con más de 100 casas construidas a mano por él mismo y que con la mano de 6 amigos y colaboradores a los que esta “infinitamente agradecido” ha colocado para dar forma a la exposición que alberga el MHM estas Navidades.

En la inauguración recordaba con cariño como le encantaba ver a “hombres con manazas que de repente se vuelven como niños y cuidan hasta el más mínimo detalle al rememorar la infancia y esos momentos que todos recordamos montando el belén en nuestras casas cuando éramos pequeños”.

Inauguración del Belén Monumental de Fantasía en Medina de Pomar Fotografía: Ayuntamiento de Medina de Pomar

Javier ha querido dedicar un espacio didáctico dentro de la exposición con el que pequeños y mayores van a poder ver y entender el proceso de creación y construcción de cada una de las piezas con las que luego da forma a casas que salen de su imaginación o que son reflejo de edificios reales como las reproducciones correspondientes al Restaurante El Olvido, La Taxuela o el mismo Alcázar de los Condestables, que preside en el centro la primera de las salas.

Además, el belén incorpora efectos de luz y agua, que aportan dinamismo y realismo a las escenas, haciendo que el recorrido resulte aún más inmersivo tanto para niños/as como para adultos.

Hasta el 11 de enero

El “Belén monumental de fantasía” de Javier Gómez permanecerá hasta el 11 de eneroen la planta baja del Museo Histórico de Las Merindades. “Un belén único” tal y como describe su autor, que durante décadas ha ido construyendo casas a base de materiales reciclados, inspirándose en los paisajes de su infancia y en la arquitectura tradicional castellana y que ahora “con una ilusión tremenda” quiere mostrar a todo el mundo con el objetivo de “recordarnos a todos la importancia de la tradición del belén”.

La exposición podrá visitarse en el horario habitual del Museo Histórico de Las Merindades, facilitando así que familias, colegios y grupos organizados puedan disfrutar de esta propuesta que combina tradición, creatividad y artesanía.

Durante la inauguración, la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, puso en valor “la dedicación extraordinaria de Javier y su contribución a Medina de Pomar, que esta Navidad nos regala nuevamente un espacio donde la imaginación, la memoria y la belleza se encuentran un belén que no solo es un homenaje a la tradición, sino también a la creatividad local y al talento de personas que, como Javier, mantienen vivas nuestras raíces”.

Otra cita

En Medina de Pomar también se podrá disfrutar de ‘Cuentos que visten ciencia’. En la sala de bellas artes del MHM continuará durante estas navidades la exposición “Cuentos que visten ciencia” de Rosana Largo.

Ella misma será la encargada de hacer una visita guiada para el público que lo desee el próximo 24 de enero.

La exposición, concebida para todos los públicos, ofrece una experiencia única que fusiona tres lenguajes complementarios: el arte plástico, la narrativa de los cuentos tradicionales y la divulgación científica.

Cada obra parte de un personaje icónico del imaginario infantil, como Caperucita Roja o Blancanieves, y lo transforma en un vestido-cuadro pintado al óleo que integra datos históricos, descubrimientos científicos y homenajes a mujeres pioneras silenciadas por la historia.

Con estas dos propuestas culturales y diversas, un belén monumental y una muestra que entrelaza arte, ciencia y relato, el Museo Histórico de Las Merindades ofrece esta Navidad un programa variado y pensado para todos los públicos, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Mucho más por Navidad en Medina de Pomar

Ya es una tradición. La Navidad llega a Medina de Pomar de la mano de los más pequeños, protagonistas en la tarde del pasado viernes de encender el alumbrado navideño.

Junto a concejales de la corporación municipal y el coro infantil de la EscuelaMunicipal de Música “Carmelo Alonso Bernaola”, los ganadores del 21º Concurso de Tarjetas de felicitación navideña fueron los encargados de pulsar el botón que ha encendido un año más la navidad medinesa que llenará una vez más de actividades para todos los públicos la agenda cultural de la ciudad.

Este 2025, la decoración presenta una estética renovada, envolviendo Medina en una magia dorada que recorre sus calles y plazas. La ciudad contará con casi cien motivos luminosos, entre los que continúan destacando los adornos de gran formato, como el reno, la estrella del Alcázar o el regalo.

La concejala Nerea Angulo junto a los pequeños en el encendido navideño Fotografía: Ayuntamiento de Medina de Pomar

Esta iluminación no solo embellece Medina dePomar, sino que también busca dinamizar el comercio y la hostelería local. “La Navidad es momento para disfrutar de la ciudad, pasear por sus calles y vivir el ambiente especial que se crea en estas fechas”, destaca la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo.

Durante estos meses de diciembre y enero no faltarán citas como el mercado navideño del Puente de diciembre, los conciertos de música, las exposiciones, citas deportivas como rutas guiadas de senderismo, masterclass o la XII marcha navideña El Polvorón, y la fiesta de Año Nuevo con DJ o, el PIN en el Polideportivo Municipal.

Estará abierto del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, con zonas de juegos, talleres creativos y espectáculos divididos en zonas y edades de 0 a 4, de 5 a 12, zona virtual, zona familiar, etc.

Si algo va a destacar en estas navidades va a ser el “Belén monumental de fantasía” de Javier Gómez Pérez, que permanecerá hasta el 11 de enero en la planta baja del Museo Histórico de Las Merindades.

“Un belén único” tal y como describe su autor, que durante décadas ha ido construyendo casas a base de materiales reciclados y que ahora “con una ilusión tremenda” quiere mostrar a todo el mundo con el objetivo de “recordarnos a todos la importancia de la tradición del belén”.

Por segundo año consecutivo, el 27 de diciembre Medina de Pomar celebrará sus pre- campanadas, un evento que ya se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de la Navidad, para jóvenes y mayores. Este año contará, además, con un tardeo y nuevamente, con la colaboración de la hostelería del casco histórico, se repartirán las uvas.

La música sigue siendo un pilar de nuestra ciudad, con audiciones y conciertos de la Banda Municipal de Música “Carmelo Alonso Bernaola”, el coro infantil o el coro Voces Nostrae, o los ya tradicionales Tambores Solidarios que llegan este año a su novena edición.

Los días 19 y 20 de diciembre, la ciudad volverá a vibrar con la celebración del Festival “Medina de Circo”, con las compañías Arturo Cobas y Pistacatro, que ofrecerán espectáculos de circo contemporáneo para toda la familia en el Polideportivo Municipal.

El 5 de enero, la tradicional Cabalgata de Reyes llenará las calles de magia, con una representación del encuentro de los Reyes Magos con Herodes y un Belén viviente en el que pueden participar todos los niños/as y jóvenes de la ciudad.

Tras el Día de Reyes, la programación de invierno continúa con una agenda cultural y de ocio que mantendrá activo el dinamismo en la ciudad. Consúltalo en las redes sociales del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en la web www.medinadepomar.net o físicamente en la Casa de Cultura, Oficina de Turismo, Museo y Ayuntamiento.