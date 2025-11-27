Fallece Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos: ostentó importantes cargos en el Vaticano

El arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil Hellín, ha fallecido esta tarde en Murcia a los 85 años de edad.

Natural de La Ñora (Murcia), donde nació el 2 de julio de 1940, Gil Hellín dedicó su vida al servicio de la Iglesia, destacando en importantes responsabilidades tanto en el Vaticano como en España.

Ejerció como subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede de 1985 a 1996. Fue profesor de Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (1975-1985); también en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y Familia (Roma, 1985-1997) y en el Pontificio Ateneo de la Santa Cruz en Roma (1986-1997).

Su carrera dio un giro internacional cuando Juan Pablo II lo nombró, en 1996, secretario del Pontificio Consejo para la Familia. Con motivo de su nombramiento, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Lárnaca, recibiendo la consagración episcopal en la basílica de San Pedro del Vaticano el 1 de junio de ese mismo año.

En marzo de 2002, fue designado arzobispo de Burgos, cargo que ocupó hasta octubre de 2015, cuando presentó su renuncia al papa Francisco. Del 15 de junio de 2018 al 16 de enero de 2019 fue administrador apostólico de Ciudad Rodrigo.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, de la Comisión Permanente y de la Comisión Episcopal para el Clero.

Capillas Ardientes y Sepultura

El cuerpo de Monseñor Gil Hellín será velado inicialmente en Murcia, donde la capilla ardiente está instalada en la capilla de la Adoración Perpetua del Palacio Episcopal hasta el mediodía del viernes, 28 de noviembre.

Posteriormente, sus restos serán trasladados a Burgos. La capilla ardiente se instalará el sábado, 29 de noviembre, en la capilla de la Casa de la Iglesia (Arzobispado), y permanecerá abierta al público desde las 9:00h hasta las 16:00h.

A las 17:30 horas del mismo sábado, el cuerpo será trasladado a la Catedral de Burgos, donde se celebrará la Misa de Adviento de cuerpo presente. Tras el rito exequial, el arzobispo emérito recibirá sepultura en la cripta de la capilla de Santa Ana de la seo burgalesa.