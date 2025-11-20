Colapsan los juzgados de lo Social de Burgos: patronal y sindicatos piden a Bolaños que restituya el juzgado de refuerzo

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), junto a las centrales sindicales provinciales de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han trasladado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su “preocupación por el deterioro que atraviesan los Juzgados de lo Social de Burgos”.

Y lo han hecho mediante una carta remitida el pasado martes, en la que denuncian “retrasos”, tanto en la celebración de juicios como en la emisión de sentencias.

Según exponen, hasta el pasado mes de junio, Burgos contaba con tres juzgados de lo Social y un cuarto órgano de refuerzo que permitía aliviar la carga de trabajo.

“La no prórroga de este juzgado adicional por parte del Ministerio ha provocado un colapso inmediato de todos los señalamientos previstos en el juzgado suprimido que han quedado suspendidos y se han incorporado al calendario de los juzgados ordinarios ya saturados”, denuncian en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Como consecuencia, los procedimientos “están siendo fijados a partir de septiembre de 2026” y en algunos casos “incluso ya en 2027” lo que implica “demoras superiores al año, tanto en juicios como en resoluciones”.

Las organizaciones han recordado que “estos plazos afectan igualmente a procedimientos que deberían ser preferentes como sanciones o despidos”.

La tutela judicial efectiva “no se está cumpliendo”, alertan FAE, CCOO y UGT, que aseguran recibir un creciente malestar por parte de trabajadores, empresas y los propios equipos jurídicos que atienden estas reclamaciones.