Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. EP Jerez de la Frontera

Burgos

"Os voy a quemar vivos": amenaza a su exmujer y a sus hijos tras regresar ilegalmente a España

El detenido rompió la orden de alejamiento y fue interceptado tras llevarse productos sin pagar de un supermercado de Burgos.

Más sucesos: Detenido un hombre en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para que le enviara imágenes sexuales

Publicada

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un hombre tras constatar el quebrantamiento de condena y las amenazas cometidas sobre su expareja sentimental, de quien tiene medidas judiciales en vigor de prohibición de acercamiento y comunicación.

La actuación policial tuvo lugar el pasado 28 de octubre por la tarde. El vigilante de seguridad de un céntrico supermercado avisaba a la Policía Nacional tras advertir que un sujeto se marchaba sin abonar varios productos.

Una dotación uniformada se personaba en el lugar instantes después, localizando al implicado y procediendo a su identificación. Tras las gestiones practicadas, los agentes confirmaban que ese mismo día por la mañana, su expareja había requerido presencia policial tras observarle en las afueras del domicilio.

Un furgón de la Policía Nacional

Este amenazó a la víctima y sus hijos con gritos de: "Os voy a quemar vivos". Una vez comprobado que sobre esa persona había una condena penal en vigor de prohibición de acercamiento y comunicación por hechos cometidos previamente sobre la víctima, fue arrestado.

Al investigado le constan antecedentes policiales, vinculados con la violencia de género y delitos contra la propiedad. Además, está en situación administrativa irregular, tras regresar a España sin respetar el periodo de prohibición de entrada al que fue sancionado tras su expulsión administrativa a finales de 2022.