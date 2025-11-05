"Os voy a quemar vivos": amenaza a su exmujer y a sus hijos tras regresar ilegalmente a España

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un hombre tras constatar el quebrantamiento de condena y las amenazas cometidas sobre su expareja sentimental, de quien tiene medidas judiciales en vigor de prohibición de acercamiento y comunicación.

La actuación policial tuvo lugar el pasado 28 de octubre por la tarde. El vigilante de seguridad de un céntrico supermercado avisaba a la Policía Nacional tras advertir que un sujeto se marchaba sin abonar varios productos.

Una dotación uniformada se personaba en el lugar instantes después, localizando al implicado y procediendo a su identificación. Tras las gestiones practicadas, los agentes confirmaban que ese mismo día por la mañana, su expareja había requerido presencia policial tras observarle en las afueras del domicilio.

Este amenazó a la víctima y sus hijos con gritos de: "Os voy a quemar vivos". Una vez comprobado que sobre esa persona había una condena penal en vigor de prohibición de acercamiento y comunicación por hechos cometidos previamente sobre la víctima, fue arrestado.

Al investigado le constan antecedentes policiales, vinculados con la violencia de género y delitos contra la propiedad. Además, está en situación administrativa irregular, tras regresar a España sin respetar el periodo de prohibición de entrada al que fue sancionado tras su expulsión administrativa a finales de 2022.