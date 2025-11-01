Roban una colección de monedas valorada en 6.000 euros tras entrar en un trastero en Burgos: hay dos detenidos

• El arrestado por robar esta destacada colección forzó en dos ocasiones el trastero en el que su dueño las conservaba Guardia Civil

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a dos individuos, uno de ellos multirreincidente, como presuntos responsables del robo de una valiosa colección de monedas de plata y de colección, sustraída de un trastero en el distrito sur de la capital burgalesa.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación, enmarcada en la Operación 'Numus', se inició el pasado 18 de octubre, cuando el propietario del trastero denunció que la puerta de su dependencia se encontraba forzada y su interior revuelto.

Tras comprobar la falta de una importante cantidad de monedas, valoradas en unos 6.000 euros, el afectado alertó a los agentes.

Las pesquisas policiales permitieron identificar al principal sospechoso, un hombre de mediana edad con numerosos antecedentes por hechos similares, que habría accedido en dos ocasiones al trastero para sustraer el botín.

El individuo fue detenido el pasado 25 de octubre como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Durante la investigación, los agentes descubrieron la implicación de un segundo sujeto, que habría acompañado al primero en una tercera visita al mismo lugar con idénticas intenciones.

Este colaborador fue arrestado y se le investiga por un delito de receptación, tras encontrarse en su poder parte de las monedas robadas. También cuenta con antecedentes policiales por delitos comunes.

Ambos detenidos habrían intentado vender la colección sustraída en distintos establecimientos del sector.

Gracias a la rápida actuación policial, una parte significativa de las monedas ha sido recuperada y ya ha sido devuelta a su legítimo propietario.

La investigación ha sido remitida al Juzgado competente de Burgos, que se hace cargo de las diligencias.