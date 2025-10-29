Detienen en la A-1 a tres personas que viajaban con una tonelada de cobre robado y quemado en la furgoneta

Tres personas han sido detenidas en la autovía A-1, en la provincia de Burgos, cuando viajaban con la furgoneta llena de cobre robado. El vehículo ha sido interceptado por la Guardia Civil en la comarca de La Ribera.

Dentro de la furgoneta han descubierto una tonelada de cobre quemado que habría sido robado de instalaciones telefónicas del medio rural. Los agentes pararon el vehículo en un control y se percataron del excesivo nerviosismo de sus tres ocupantes que además llevaban las manos y la ropa manchadas de hollín.

Descubrieron el botín al inspeccionar la carga. Se trata de cable con evidencias de haber sido quemado para eliminar la cobertura plástica exterior. Los ocupantes de la furgoneta no pudieron justificar que hubieran comprado o adquirido de forma legal tal cantidad de cobre.

La forma de operar en este tipo de robos es sustraer cable telefónico en zonas rurales, quemar el revestimiento plástico y, una vez limpio, transportarlo a otra provincia diferente para tratar de venderlo en un centro de reciclaje de material metálico sin levantar sospechas.

Según las investigación realizada por la Guardia Civil los tres detenidos, de entre 33 y 58 años, formaban un grupo delictivo especializado en esta clase de robos. Se trata del segundo grupo de robo de cobre arrestado en los últimos meses en Castilla y León. En el mes de mayo cuatro personas fueron detenidas por dedicarse a sustraer también cobre de cable telefónico.

Sin embargo la Guardia Civil descarta cualquier relación entre ambos grupos de detenidos. Los tres detenidos en La Ribera tenían antecedentes por delitos similares y ya han sido puestos a disposición judicial.