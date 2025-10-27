Salvan a un hombre de 76 años de ser devorado por las llamas durante un incendio en su vivienda en Las Merindades

La Guardia Civil salva a un hombre tras un incendio en su vivienda

La Guardia Civil ha intervenido en un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Merindad de Sotoscueva, donde la actuación policial ha permitido que no hubiera que lamentar ningún daño personal.

Los hechos se iniciaron tras recibir aviso de un incendio activo en el interior de un domicilio del municipio. Acto seguido, patrullas de Seguridad Ciudadana de Soncillo y Villarcayo, junto con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza, se han desplazado a la dirección facilitada para verificar la situación.

A su llegada, comprobaron que la planta superior de la vivienda estaba siendo devorada por las llamas y que había un grave riesgo de propagación a la casa colindante, en cuyo interior se encontraba un único residente, dueño de ambas propiedades y de 76 años de edad.

Debido al peligro que vivía el hombre, los agentes acudieron y fue auxiliado en el transporte de sus pertenencias y evacuado de inmediato a un lugar seguro. Afortunadamente, no presentaba lesiones ni síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Una vez asegurada su integridad, los guardias civiles desplegados trataron de contener el avance de las llamas utilizando mangueras facilitadas por vecinos de la zona, mientras se coordinaba la llegada de los servicios de extinción.

Paralelamente, los agentes llevaron a cabo labores de regulación de tráfico en las vías del núcleo poblacional, así como de control de accesos de personas y vehículos, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos como de los elementos del entorno.

La Guardia Civil y los bomberos sofocando las llamas de la vivienda

Finalmente, tras tres horas de lucha contra las llamas, y en colaboración con los bomberos forestales de la Junta y bomberos voluntarios de Soncillo, el incendio pudo ser extinguido.

La Guardia Civil pide precaución en el hogar con la llegada del invierno dado que el uso de estufas, braseros o chimeneas aumenta el riesgo de incendios. Asimismo, piden revisar las instalaciones eléctricas y de calefacción; y no sobrecargar los enchufes o regletas con varios aparatos eléctricos.