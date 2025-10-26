El bello pueblo de CyL que enamora a National Geographic: allí nació una expresión que aparece hasta en El Quijote

National Geographic se ha vuelto a fijar en Castilla y León en general y en la provincia de Burgos en particular para destacar la belleza de una localidad que reina también por su historia y porque allí nació una expresión que aparece hasta en El Quijote.

En la comarca Odra-Pisuerga, en la margen derecha del río Brullés destaca esta villa medieval que fue fundada por el conde Diego Rodríguez Porcelos allá por el año 880, ni más ni menos.

“Allí se respira cultura en cada calle. Es un pueblo que atesora un rico patrimonio, radiografía de su dilatada historia que le llevó a ser declarado conjunto histórico en 1994 y que lo convierte en una de las visitas imprescindibles del noroeste de Burgos”, señalan desde National Geographic.

Fue un importante enclave comercial en la Edad Media y también punto de encuentro para mercaderes y viajeros, y es uno de los municipios más extensos de la provincia con una superficie de 328 kilómetros bajo el que se incluyen hasta 32 pedanías con identidad propia.

Sí, la localidad es Villadiego.

Tomar las de Villadiego

“En Villadiego, como muchos suponen, nació la conocida expresión ‘Tomar las de Villadiego’, frase que hace referencia a salir corriendo para evitar algo negativo. Su origen puede estar en la protección que otorgó la Corona a los judíos en este pueblo, por lo que en caso de problemas huían para encontrar un refugio seguro”, explican desde National Geographic.

Otra teoría pasa por explicar que en el municipio se fabricaban calzas, pantalones ajustados que llegaban hasta la rodilla, por lo que ponérselas a toda velocidad significaba salir apresuradamente.

“Sea como sea, esta expresión se fue popularizando por grandes autores como Fernando de Rojas en ‘La Celestina’ y Miguel de Cervantes en ‘El Quijote’”, explican desde la publicación.

Una expresión que, como vemos aparece en auténticas joyas de la literatura de nuestro país.

Lugares para visitar en Villadiego

Para descubrir la localidad burgalesa, lo mejor es comenzar por la plaza Mayor porticada que tiene una forma de L invertida. Llama la atención porque parte de sus soportales están ligeramente doblados, un espacio que con sus tiendas de toda la vida es ideal para descubrir a sus gentes.

Aquí se ubican también el edificio del Ayuntamiento y la Torre del Reloj, lugar en el que estuvo situada la desaparecida ermita de Santa Ana. El Palacio de los Velasco o la Iglesia del Monasterio de San Miguel de los Ángeles son otros dos puntos que merece la pena visitar. Sin olvidarnos de la ermita del Cristo o el puente romano sobre el río Brullés.

Además de contar con un patrimonio que pasa por ser diverso, el municipio burgalés es todo un centro cultural de referencia. Cuenta con un total de seis museos, que hacen que la estancia en el lugar no sea en vano.

Villadiego, un municipio burgalés que llama la atención de todos por su belleza y que atesora muchas curiosidades, también literarias como vemos.

Merece la pena una visita al lugar.