Vox reclama que Burgos sea un nodo estratégico para España: "Para nosotros esta provincia es prioridad nacional"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha visitado este sábado Burgos donde ha reclamado que esta provincia sea "prioridad nacional" por ser estratégica para España. "Para nosotros es importante la prioridad nacional y Burgos es una prioridad nacional".

Vox ha reclamado la recuperación del tren directo Madrid - Aranda - Burgos y las infraestructuras pendientes en la provincia. Considera Fúster que "tiene que ser un nodo" para todo el norte de España. Lamentan que "la mayor ciudad industrial de Castilla y León no tenga el impulso que necesita", y denuncian una "falta de planificación" en las infraestructuras eléctricas que no permiten desarrollar nuevos proyectos empresariales.

Apuesta por una rebaja de la presión fiscal para impulsar la economía. "Hay una presión fiscal insoportable del gobierno de la corrupción y tampoco vemos a la Junta de Castilla y León sacudirse esa presión fiscal".

En este sentido, considera Fúster que el PP no ha querido negociar unos presupuestos con Vox. Asegura que su partido ha estado siempre abierto a la negociación de unas cuentas "razonables que hagan prosperar a los ciudadanos".

El portavoz nacional de Vox ha criticado que PP y PSOE rechazaran en Bruselas su propuesta para declarar la agricultura y la ganadería ejes fundamentales en la prevención de incendios. "Se han negado porque forman una alianza indestructible, están alineados con la Agenda 2030 que va a ser muy dañina para los intereses de Burgos y de toda Castilla y León".

Por todos estos motivos el partido que lidera Santiago Abascal es "el partido de la esperanza" para José Antonio Fúster de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán previsiblemente en marzo en Castilla y León.

En clave nacional, Vox repite que no apoyará ninguna moción de censura junto a Junts o a otros partidos separatistas. "Con Junts imposible". Responde así a los últimos rumores de nuevos movimientos del PP para poder conseguir una mayoría parlamentaria que respaldase una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Fúster vuelve a apelar directamente a los diputados del PP. "Nos faltan dos diputados honrados" para que Vox pueda presentar su propia moción de censura.

El portavoz nacional de Vox ha recorrido el centro de Burgos acompañado de varios cargos autonómicos y locales del partido.