Operación ‘Augusto’: la Policía incauta más de 500 pastillas de viagra y cocaína en Burgos

La Policía incauta más de 500 pastillas de viagra y cocaína en Burgos

Un hombre residente en la capital burgalesa ha sido detenido acusado de un presunto delito de tráfico de drogas.

La intervención policial, enmarcada en la operación ‘Augusto’, permitió la incautación de cocaína y más de medio millar de pastillas de sildenafilo, principio activo del conocido medicamento Viagra, durante el registro de dos viviendas y un bar vinculados al investigado.

La operación se inició el pasado mes de junio, cuando la Policía Nacional obtuvo información sobre la posible implicación del detenido en la venta de sustancias estupefacientes a distintos consumidores.

Tras varias pesquisas, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) confirmaron la existencia de un “punto negro” en el distrito sur de la ciudad, donde diversos consumidores acudían de forma habitual para abastecerse.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que el hombre no solo distribuía cocaína, sino también pastillas contra la disfunción eréctil, que vendía desde el bar que regentaba y su propio domicilio.

Con la correspondiente orden judicial, el pasado miércoles 22 de octubre se efectuaron los registros en los tres inmuebles, donde encontraron 24 gramos de cocaína, 520 pastillas de sildenafilo, una báscula de precisión y 100 euros en efectivo

La Policía Nacional destaca que, además de neutralizar un nuevo foco de venta de drogas en Burgos, la operación pone de relieve el riesgo sanitario que supone la comercialización ilegal de medicamentos como el sildenafilo, cuyo consumo sin supervisión médica puede causar graves daños a la salud al no garantizarse su autenticidad ni condiciones de conservación.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por otros delitos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.