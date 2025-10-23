Antolín, de 23 años y expiloto de F3, degolló a su padre en Aranda de Duero

Antolín González, expiloto de Fórmula 3 y antigua promesa del automovilismo español, ha confesado el asesinato de su padre, empresario y propietario de Aceitunas Antolín, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero. El crimen ocurrió el pasado 5 de julio en la nave familiar situada en la carretera BU-925, a las afueras del municipio burgalés, tras una acalorada discusión que terminó de forma trágica.

Según apuntan varios medios locales, el joven de 23 años ha confesado que cuando acudió aquel día a hablar con su padre, su charla derivó en una fuerte disputa que, de acuerdo con su versión, comenzó cuando el empresario empuñó un machete de entre diez y quince centímetros de hoja. Durante el forcejeo, el hijo le asestó una puñalada en el cuello que resultó mortal, según él mismo ha detallado.

El empresario, de 56 años, aún estaba con vida cuando llegaron los sanitarios, pero falleció en el lugar debido a la gravedad de la herida.

Después de los hechos, Antolín González ha explicado que metió el arma blanca en una mochila de gimnasio y emprendió la huida hacia Sinovas, una pedanía cercana donde fue detenido horas más tarde sin oponer resistencia.

Casi cuatro meses después, el acusado ha decidido colaborar con la investigación y acompañó a los agentes al punto cercano al río Bañuelos donde aseguró haber arrojado la mochila y el cuchillo. Una colaboración con la investigación que podría influir en una eventual reducción de condena del joven.

Los investigadores ya han localizado la bolsa en cuestión, pero el arma homicida sigue sin aparecer. La policía mantiene la búsqueda por su relevancia en la reconstrucción de los hechos, ya que únicamente se han hallado huellas del padre en la funda del machete.

Los investigadores consideran clave determinar si el cuchillo fue desenvainado por el padre antes del forcejeo. No existen grabaciones ni testigos del suceso, y la ausencia de geolocalización del teléfono móvil del joven Antolín González en el momento del crimen ha generado "ciertas suspicacias" a los investigadores.

En su testimonio, Antolín González ha repetido que la muerte fue "accidental" y que estaba sometido a "una importante presión psicológica". Su defensa sostiene que el joven actuó sin intención de matar y busca alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Apoyo total de su madre y su familia

Además, la madre del acusado reunía el pasado lunes a una veintena de personas frente al juzgado para mostrarle su apoyo. Una convocatoria que había publicado a través de las redes sociales. Y es que la mujer y el fallecido estaban en proceso de divorcio y ella le había denunciado por malos tratos anteriormente. De hecho, no existe acusación particular en el caso, ya que la familia ha hecho público su apoyo al joven expiloto.

El caso continúa abierto a la espera de nuevos hallazgos que permitan esclarecer por completo cómo se produjo la muerte del empresario burgalés.