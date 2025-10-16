720 kilos de hachís, la histórica cantidad interceptada en la A-1: el conductor logró huir y está en busca y captura

Estado en el que quedó el vehículo y el material requisado Guardia Civil

La Guardia Civil ha incautado 720 kilogramos de hachís ocultos en el interior de una furgoneta interceptada en la autovía A-1, a la altura del kilómetro 171, en la comarca burgalesa de la Ribera del Duero.

El operativo se saldó con la aprehensión de 20 fardos de la droga y la apertura de una investigación para localizar al conductor, que logró escapar tras un accidente.

Los hechos ocurrieron días atrás, cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos detectó la conducción antirreglamentaria de una furgoneta. Los agentes decidieron seguirla, al sospechar de la actitud nerviosa del conductor.

Al percatarse de la presencia del vehículo oficial, el individuo emprendió la huida a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas y abandonando la vía por una salida cercana.

En un intento de despistar a los agentes, el conductor se reincorporó a la autovía en sentido contrario, circulando varios kilómetros hacia el sur hasta que perdió el control del vehículo y sufrió un siniestro vial.

A pesar de los daños en la parte frontal de la furgoneta, el hombre —aparentemente ileso— huyó a pie del lugar antes de que la patrulla pudiera detenerlo.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron en la zona de carga 20 fardos envueltos en plástico, que contenían una sustancia con características compatibles con el hachís. Tras el pesaje, se confirmó que la cantidad ascendía a 720 kilogramos, el mayor alijo de esta droga interceptado en la provincia de Burgos por la Guardia Civil.