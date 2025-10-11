De la Rosa califica a De la Hoz como "el macarra del PP" tras sus palabras sobre Martínez: "Es el colmo de la hipocresía"

El secretario de Organización del PSOE CyL, Daniel de la Rosa en Espinosa de los Monteros (Burgos) PSOE Castilla y León

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha cargado duramente contra el eurodiputado Raúl de la Hoz, a quien se ha referido como "el macarra del PP", tras acusar al PSOE regional de estar sumido en una "degeneración moral" y calificar a Carlos Martínez como "el jefe de la banda" de Sánchez en la comunidad.

Durante su visita a Espinosa de los Monteros (Burgos), De la Rosa ha asegurado que el eurodiputado "no tiene perdón de Dios", así como que sus palabras sobre Martínez son "el colmo de la hipocresía".

Asimismo, ha criticado que De la Hoz haya realizado estas declaraciones en un momento en el que su formación se encuentra en pleno juicio por la trama eólica, "el caso de corrupción más importante de la historia de Castilla y León".

Una causa en la que, según ha recordado, "se están dirimiendo responsabilidades por supuestas mordidas de en torno a 75 millones de euros y hay 16 excargos y cargos del PP en juicio, sentados ante el tribunal en el banquillo de los acusados".

"Si vengo a hacer algún tipo de equiparación, ¿cómo podemos calificar al señor Mañueco? ¿Como el capo de la mafia de Sicilia y León, por ejemplo?", ha añadido.

En esta misma línea, el secretario de Organización también ha defendido la labor de Martínez en Europa en relación a la Política Agraria Común (PAC).

Así, ha afirmado que es "el único político de la región que se está bregando en Bruselas mes tras mes para intentar convencer a la Comisión Europea para que retire y modifique su propuesta".

"El remate de la hipocresía es decir que Martínez lo que tiene que hacer es convencer a Sánchez para que se retire la nueva PAC, ¿pero quién ha hecho la propuesta nada más que la Comisión Europea integrada por el Partido Popular?", ha recordado De la Rosa.

Con todo ello, ha destacado que el Secretario General del PSOE de Castilla y León es "el principal líder político de la comunidad que está defendiendo una nueva PAC para el sector agroalimentario y ganadero de la mano de las Opas, llegando a acuerdos con ellas, llevando declaraciones institucionales, mociones y proposiciones a los ayuntamientos para que se frene".

"Y lo está haciendo en el seno del parlamento de Castilla y León, en cada uno de los ayuntamientos de la región, a nivel nacional y sí, también en las instituciones europeas", ha concluido.