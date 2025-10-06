El extraño paquete que envió una vecina de Miranda de Ebro y alertó a la Guardia Civil: un arma antigua de un monarca

Imagen de una agente de la Guardia Civil con el arma intervenida a la vecina de Miranda de Ebro

Una vecina de Miranda de Ebro (Burgos) ha sido investigada por los presuntos delitos de contrabando y tráfico de armas después de que se descubriese que había enviado desde su lugar de residencia por correo postal un paquete que contenía un arma del siglo XIX que posiblemente perteneciera a un monarca inglés.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Valladolid, que en el marco de la operación PAQUETEIAVA interceptó en octubre de 2023 un paquete postal que contenía el arma de fuego que había sido enviada desde la provincia vecina.

Se trataba de un arma antigua de avancarga, que había sido fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca Tower y modelo Light Dragoon. Era de calibre 64 y creen que podría haber pertenecido a un monarca inglés.

Durante el análisis del arma por parte del departamento de balística del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, comprobaron que el arma estaba en buen estado de funcionamiento y dispuesta para ser utilizada.

Al mismo tiempo, corroboraron que la investigada no tenía ningún tipo de licencias de armas, así como autorización para su posesión o comercialización.

Por ello, se decidió abrir diligencias por parte de la Guardia Civil, ha acabado investigando a esta vecina de Miranda de Ebro.