El vuelco de un camión corta un carril en la A-62 en la provincia de Burgos y deja dos heridos

Imagen del camión volcado en la A-62, en Burgos Bomberos del Ayuntamiento de Burgos X (antes Twitter)

El vuelco de un camión en la A-62 en Estepar (Burgos) ha obligado al corte del carril izquierdo y ha dejado dos heridos, de 65 y 31 años, ocupantes del vehículo accidentado, que han sido trasladados hasta un centro hospitalario tras ser atendidos por el personal sanitario.

El siniestro se ha producido sobre las 7:42 horas de este domingo, cuando dos testigos presenciales de los hechos han llamado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León para alertar de lo sucedido.

Una de las víctimas se encontraba atrapada en el interior de la cabina, por lo que ha sido necesario que los Bomberos del Ayuntamiento de Burgos acudieran hasta el lugar de los hechos, en el kilómetro 21 de la citada autovía, para excarcelar a la misma.

También han acudido el servicio de emergencia del Sacyl y la Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, los heridos han sido evacuados en UVI móvil, el hombre de 65 años, y en ambulancia de soporte vital básico, el de 31, hasta el Hospital Universitario de Burgos.