Choca contra la fachada de un hotel en Aranda de Duero al intentar entrar con su coche: ha quedado herida y atrapada

Una joven de 25 ha tenido que ser trasladada al hospital tras resultar herida en un accidente de tráfico en Aranda de Duero.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 163 de la carretera N-Ia sobre las 17:20 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones ha recibido varias llamadas alertando de la salida de la vía de un turismo que ha chocado contra la fachada del Hotel Montermoso al entrar en el recinto del mismo.

Además, solicitaban asistencia para la conductora, que se encontraba aturdida y con dolor en las piernas, y no podía abandonar el vehículo por su propio pie.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado los Bomberos y la Policía Local de Aranda de Duero, efectivos de la Policía Nacional y personal sanitario en una ambulancia de soporte vital básico.

Nada más llegar, los servicios de emergencias han atendido a la joven, que finalmente ha sido trasladada en ambulancia al hospital de Aranda de Duero.