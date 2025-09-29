Más de 10.000 personas disfrutaron de los encantos de Medina de Pomar este verano: "Es un gran referente cultural"

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha aprovechado el Día Mundial del Turismo para compartir un balance muy positivo de la temporada estival. "Confirma el atractivo cultural y turístico de la ciudad", aseguran desde el Consistorio.

Durante los meses de julio y agosto, el Museo Histórico de las Merindades ha recibido 10.103 visitantes, una "buena cifra" que confirma a la ciudad en su papel como uno de "los grandes referentes culturales" del norte de Burgos.

Este éxito se debe, en gran parte, a la exposición de Secretos de Egipto en el Alcázar, que ha despertado una "enorme expectación" entre vecinos y visitantes. Asimismo, la Noche en Blanco también logró llenar las calles de gente en busca de muestras de arte, música y patrimonio.

La concejala de Turismo, Nerea Angulo, ha destacado que estos números "no son solo una estadística" sino que son "el reflejo del interés que despierta Medina de Pomar, de la fuerza de la programación cultural y del trabajo conjunto por ofrecer experiencias de calidad".

Además, la edil ha añadido que seguirán trabajando para "mantener las cifras" de visitas puesto que "suponen un impulso que se refleja en la economía local".

El Ayuntamiento ha invitado a seguir disfrutando de Medina de Pomar en otoño. Animan a acudir al Alcázar de los Condestables, al Casco Histórico o al Centro de Interpretación de Arte Románico.

Sin dejar escapar la oportunidad de degustar sus platos más tradicionales, disfrutar de las rutas de naturaleza y una agenda cultural en la que no faltan "nuevas exposiciones, actividades familiares y propuestas culturales y festivas" con la llegada de las fiestas del Rosario o la Ruta de Carlos V.