Narbona arremete contra Mañueco por su gestión en los incendios: "CyL está a la cola en prevención y extinción"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha criticado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su gestión de los incendios forestales y ha asegurado que la Comunidad está "a la cola" en prevención y extinción de incendios.

Unas declaraciones que ha realizado en Burgos donde los socialistas han dado la bienvenida al nuevo curso político. La exministra ha dado una conferencia sobre emergencia climática y reto demográfico.

Durante su intervención, ha pedido al Partido Popular que deponga su actitud "tan negativa" con respecto a su rechazo al Pacto de Estado Climático que propone el Gobierno.

Narbona afirma que el cambio climático en España "se ha acelerado" y trae consigo fenómenos extremos "cada vez más frecuentes y más graves". En este sentido, ha criticado que la propuesta del Gobierno de España solo reciba "críticas e ironía" del Partido Popular.

"En Castilla y León deja mucho que desear, está a la cola de todas las comunidades autónomas en las cuestiones que tienen que ver con la prevención y extinción de incendios forestales, pero imagino que también por lo que se refiere a la prevención de inundaciones", subrayaba.

En relación al Pacto de Estado Climático, la presidenta del PSOE ha "rogado" a los populares que planteen sus propuestas y tengan un diálogo para que el año que viene "se hayan podido implementar medidas en todas partes que eviten el sufrimiento que se ha vivido en esta Comunidad".

Acompañada por la secretaria provincial del PSOE y diputada nacional, Esther Peña, la presidenta del partido señaló que este lunes se ha presentado en Bruselas el último informe de la Agencia Europea del Medioambiente, que pone de manifiesto que "España es uno de los países más castigados por el conjunto de efectos del cambio climático".

Sin embargo, critica que el PP se ha negado a reunirse con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tampoco ha aclarado si participará en la convención que se va a llevar a cabo el 13 y 14 de octubre en Ponferrada.

Un encuentro que va a versar sobre las propuestas que se hacen desde la sociedad y desde las distintas fuerzas políticas para armar ese pacto de estado en materia de emergencia climática.

"Ponen en riesgo el medio rural"

La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, acusó al Partido Popular de "poner en riesgo el medio rural en la provincia".

Peña afirma que Castilla y León es la Comunidad que "peor servicio de prevención y extinción de incendios tiene de toda España, pese a sus magníficos profesionales". Asimismo, criticó que la Diputación de Burgos es "la única" de Castilla y León que "no ha convocado ni una sola plaza de bomberos profesionales".